3000 руски туристи в капан в България, няма как да се приберат
- 27.02.2022 | 18:15
- 27.02.2022 | 18:42
- 1728 прегледа
- 11 коментара
3000 руски туристи в момента са у нас и няма как да стигнат до домовете си, защото България затвори въздушното си пространство за руски авиационни компании. Тези хора също не знаят къде ще нощуват, нито как ще се приберат, алармират от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/. Хотелиерите считат, че с прибързаното решение за затваряне на небето за Русия, политиците са поставили на карта целия туристически сезон за години наред.
Припомняме, че преди пандемията около половин милион души от страната на Владимир Путин летуваха по Черноморието, немалко имат и собствени имоти в България. „Не считаме за правилно въздушното пространство на страната ни да се затваря от днес за утре, без да е помислено как ще бъдат извозени до домовете им почиващите у нас мирни туристи и не носят вина за случващото се“, декларират от браншовата организация.
Подобни мерки могат да допринесат за загубване на утвърдени през годините пазари, при това не говорим само за Украйна, Беларус, Молдова и Русия, а и за останалите ни европейски пазари, считат те. „Защото и туристите от основни за нас туристически пазари като Германия и Великобритания също наблюдават случващото се и ни преценяват и като дестинация под лупа."
Заради проблема с канселираните полети от България до Русия и обратно, цените на билетите от съседни ни държави скочиха стремглаво само за два дни. Билет за вчера /неделя – б.а/ на авиокомпанията Turkish Airlines от Истанбул до Москва скочи до 1700 лева (871 евро) за икономична класа и до 3 000 лева за бизнес класа. Справка показва, че ако сега искаме да резервираме полет по същия маршрут, но през март, може да се намерят билети и за 200 лева
= Всички руски туристи в Анталия =
Посолството на Руската федерация у нас излезе със странен пост в официалната фейсбук страницата в деня, в който България затвори небето си за Русия. „Такива политически маневри едва ли ще укрепят представата на нашите сънародници за гостоприемността на българите.
Идва ни наум само старата поговорка: „за да вбеся тъщата, ще си измръзна ушите“…”. Лаконичният пост бе илюстриран със снимка на летището в Анталия с надпис Welcome to Antalya, което туристическият бизнес у нас разчете като неформална депеша руснаците да не летуват у нас, а в съседна Турция.
Още от категориятаВиж всички
Топ новини
Коментари (11)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
е, и?27.02.2022 | 19:15
те си избират ненорм.алното ботоксово джудже...........сега да си сърбат попарата.
Пловдив27.02.2022 | 18:50
Ами като не могат да се върнат в Русия да хващат самолетчето за Анталия. Там ги чакат. Ако не ги пуснат да летят да се качват на автобуси и коли и в Мармарис - и там ги чака.
en iyi tavsiye27.02.2022 | 19:11
Ашкулсум! Ахмет чака руски девочки. Все пак лирата е скъпа валута спрямо рублата
Богдан Попов27.02.2022 | 18:48
Да се качат на платноходките на Борисов и да духат до путконланд
Да се обърнат27.02.2022 | 18:39
към авоктина "Помашки" ! И към други по-христолюбиви хора, демократи по дух и сърце! Изразили желание да приюъят бедстващи Хора с деца вероятно! Или няма интерес, няма фес?
Марица, ами четете коментарите и съкратете журналистите...27.02.2022 | 18:38
... претоплящи стари манджи. САЩ поставиха руснаците в ШАШ 26.02.2022 | 22:06 Начало военной спецоперации России на Украине не могло не задеть туристичесую отрасль. В отношении наших туристов уже начинают вводиться санкции, а в самой России на юге застряли 150 тысяч наших соотечественников В ситуации развертывания военных конфликтов страдают и люди, не имеющие к ним отношения ни сном, ни духом. Помимо удара по благосостоянию, у людей искусственно ограничивают свободу передвижений. А представьте, каково тем нашим соотечественникам, кто уже застрял в какой-нибудь чужой стране! Санкции Польши и Латвии Санкции против наших туристов уже начинают вводиться после начала вчерашней операции на Украине по «принуждению к миру». Такие ограничения были предложены в традиционно недружественных к нам Польше и Латвии. Президент Польши Анджей Дуда допустил возможность блокады путешествий для граждан РФ, если ситуация на востоке Украины обострится, сообщает Газета.Ру. С соответствующим заявлением он выступил в среду, 23 февраля, на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой. Два дня назад на сайте погранслужбы Польши действительно появилось объявление о том, что страна открывает границы для путешественников из всех стран, кроме РФ. При этом въезд российских туристов в страну и без того был запрещен, и отменять вето пока никто не собирается. Председатель комитета Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс ранее предложил приостановить выдачу туристических виз россиянам. По его мнению, из-за ситуации вокруг Украины под ограничительные меры должны попадать не только российские политики, поддерживающие независимость ДНР и ЛНР, но и все местное население. «Как член парламента я призываю к тому, чтобы выдача новых турвиз была приостановлена. Надо понимать, что как минимум 70% жителей России поддерживает нынешнюю политику Кремля. Российское общество считает, что НАТО является агрессором. Если это позиция большинства населения страны, то россиянам незачем ехать в агрессивные, по их мнению, государства», — пояснил политик. Правда, его коллеги пока эти меры оценивают как «драконовские». Неприятно удивила относительно благосклонная к нам Чехия: власти Чехии приостанавливают выдачу виз гражданам России. Также принято решение о прекращении работы генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Застряли на юге Ограничения уже коснулись — по понятным причинам — даже внутренних рейсов России. Росавиация сообщила, что работа 12 аэропортов в российских городах временно приостановлена. До 2 марта закрыты аэропорты Брянска, Белгорода, Орла, Курска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя. На юге застряли где-то 150 тысяч наших туристов, включая 25 тыс. организованных. Для них пускают факультативные поезда. Подтягиваются и дополнительные автобусные рейсы. «Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти навстречу туристам и продлевать проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности — без дополнительной платы. Также просим плотно взаимодействовать с туроператорами и находить взаимоприемлемые решения», — призвали в ведомстве. Ростуризм и Минтранс собирают списки туристов, которые не могут вернуться домой из-за рубежа, так как рейсы в их города не выполняются. «Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний», — отмечает Ростуризм.
Трак27.02.2022 | 18:30
Слабо ме интересува за тез морзилки . Да пътуват през Европа … опа забравих и че през там не могат. Единствения вариант е през Дубай . Козарите си обичат расия разбира се заради жените им
Спокоен27.02.2022 | 18:50
Да постоят малко тука докато на оня психопат му мине възпалението да ползва ядрено оръжие.
Факт27.02.2022 | 18:27
Ми приемете ги по хотелите си безплатно бе нали сте ДС олигарси с червени куфарчета и комунистически отре-пки и ги имате тез врагове за братушки. Сга-н мръ-сна червена хотелиерска. Само арести за вас и отнемане на всичко както и кървавите пари на руската мафия където перете
Браво Факт27.02.2022 | 18:41
Точно в целта като в Буче. https://www.youtube.com/watch?v=O24gzhUxDLo
Спокоен27.02.2022 | 18:49
Браво и от мен, Факт!