3000 руски туристи в момента са у нас и няма как да стигнат до домовете си, защото България затвори въздушното си пространство за руски авиационни компании. Тези хора също не знаят къде ще нощуват, нито как ще се приберат, алармират от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/. Хотелиерите считат, че с прибързаното решение за затваряне на небето за Русия, политиците са поставили на карта целия туристически сезон за години наред.

Припомняме, че преди пандемията около половин милион души от страната на Владимир Путин летуваха по Черноморието, немалко имат и собствени имоти в България. „Не считаме за правилно въздушното пространство на страната ни да се затваря от днес за утре, без да е помислено как ще бъдат извозени до домовете им почиващите у нас мирни туристи и не носят вина за случващото се“, декларират от браншовата организация.

Подобни мерки могат да допринесат за загубване на утвърдени през годините пазари, при това не говорим само за Украйна, Беларус, Молдова и Русия, а и за останалите ни европейски пазари, считат те. „Защото и туристите от основни за нас туристически пазари като Германия и Великобритания също наблюдават случващото се и ни преценяват и като дестинация под лупа."

Заради проблема с канселираните полети от България до Русия и обратно, цените на билетите от съседни ни държави скочиха стремглаво само за два дни. Билет за вчера /неделя – б.а/ на авиокомпанията Turkish Airlines от Истанбул до Москва скочи до 1700 лева (871 евро) за икономична класа и до 3 000 лева за бизнес класа. Справка показва, че ако сега искаме да резервираме полет по същия маршрут, но през март, може да се намерят билети и за 200 лева

= Всички руски туристи в Анталия =

Посолството на Руската федерация у нас излезе със странен пост в официалната фейсбук страницата в деня, в който България затвори небето си за Русия. „Такива политически маневри едва ли ще укрепят представата на нашите сънародници за гостоприемността на българите.

Идва ни наум само старата поговорка: „за да вбеся тъщата, ще си измръзна ушите“…”. Лаконичният пост бе илюстриран със снимка на летището в Анталия с надпис Welcome to Antalya, което туристическият бизнес у нас разчете като неформална депеша руснаците да не летуват у нас, а в съседна Турция.