21 години Praktis с 20% намаление

Верига строителни хипермаркети Praktis празнува 21-вия си рожден ден с намаление от -20% на всичко! Ремонтирай, декорирай и обзавеждай с 20% намаление! Само на 6, 7 и 8 октомври в хипермаркети Praktis и на praktis.bg.

Един от лидерите на пазара на DIY строителни материали предлага всичко за дома и градината. Над 50 000 продукта от категориите:

Градина

Дом и декорация

Отопление, охлаждане и ВиК

Машини и инструменти

Подови и стенни покрития

Строителство

Мебели

Осветление и ел.материали

Бои, лакове и мазилки

Баня

Авто и вело свят

Веригата разполага с физически магазини в София, Пловдив, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Видин, както и онлайн магазин на praktis.bg.

В Praktis ще намериш всичко необходимо, за да реализираш своите проекти, независимо дали си професионален майстор или любител!

Praktis – за повече усмивки в дома и градината!