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21 години Praktis с 20% намаление

  • 11:15, 03.10.2023
    • https://www.marica.bg/biznes-zona/21-godini-praktis-s-20-namalenie Marica.bg
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Верига строителни хипермаркети Praktis празнува 21-вия си рожден ден с намаление от -20% на всичко! Ремонтирай, декорирай и обзавеждай с 20% намаление! Само на 6, 7 и 8 октомври в хипермаркети Praktis и на praktis.bg.

Един от лидерите на пазара на DIY строителни материали предлага всичко за дома и градината. Над 50 000 продукта от категориите:

  • Градина
  • Дом и декорация
  • Отопление, охлаждане и ВиК
  • Машини и инструменти
  • Подови и стенни покрития
  • Строителство
  • Мебели
  • Осветление и ел.материали
  • Бои, лакове и мазилки
  • Баня
  • Авто и вело свят

Веригата разполага с физически магазини в София, Пловдив, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Видин, както и онлайн магазин на praktis.bg.

В Praktis ще намериш всичко необходимо, за да реализираш своите проекти, независимо дали си професионален майстор или любител!

Praktis – за повече усмивки в дома и градината!

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