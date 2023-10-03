21 години Praktis с 20% намаление
- 11:15, 03.10.2023
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Верига строителни хипермаркети Praktis празнува 21-вия си рожден ден с намаление от -20% на всичко! Ремонтирай, декорирай и обзавеждай с 20% намаление! Само на 6, 7 и 8 октомври в хипермаркети Praktis и на praktis.bg.
Един от лидерите на пазара на DIY строителни материали предлага всичко за дома и градината. Над 50 000 продукта от категориите:
- Градина
- Дом и декорация
- Отопление, охлаждане и ВиК
- Машини и инструменти
- Подови и стенни покрития
- Строителство
- Мебели
- Осветление и ел.материали
- Бои, лакове и мазилки
- Баня
- Авто и вело свят
Веригата разполага с физически магазини в София, Пловдив, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Видин, както и онлайн магазин на praktis.bg.
В Praktis ще намериш всичко необходимо, за да реализираш своите проекти, независимо дали си професионален майстор или любител!
Praktis – за повече усмивки в дома и градината!
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