Земетресение разлюля България тази нощ

Земетресение с магнитуд 3.1 по Рихтер е регистрирано тази нощ в района на харманлийското село Черепово около 3.47 ч.

Това показва справка в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география(НИГГГ) към Българската академия на науките.





