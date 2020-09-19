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Земетресение разлюля България тази нощ

  • 19.09.2020 | 07:22
  • 19.09.2020 | 07:27
    • https://www.marica.bg/balgariq/zemetresenie-razlyulq-balgariq-tazi-nosht Marica.bg
  • Marica.bg
  • 2630 прегледа
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Земетресение с магнитуд 3.1 по Рихтер е регистрирано тази нощ в района на харманлийското село Черепово около 3.47 ч. 

Това показва справка в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география(НИГГГ) към Българската академия на науките.



земетресение харманли черепово трус
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