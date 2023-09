Изкуствен интелект ще помага за психиатричната диагноза

Официално със заключителна среща на 21 и 22 септември беше поставен краят на 3-годишна програма, с помощта на която специалисти от МУ-Пловдив си партнираха с висши учебни заведения от Швейцария, Австрия и Италия и заедно не само изследваха, а и разшириха хоризонтите на българската психиатрия.

Името на проекта е "Development of Institutional Partnership across Europe in the Field of Translational Neuroscience - DIP Neuroscience" ("Развитие на институционалното партньорство в Европа в сферата на транслационната невронаука"), финансиран по НП "Европейски научни мрежи".

Малко повече за програмата разказаха пред "Марица" професор Майкъл Мес от Белгия - партньор в проекта, и доцент Севдалина Кандиларова.

- Какво Ви подтикна да се включите в проекта, проф. Мес?

- Разбира се, на първо място поканата, която отправиха към мен професор Дроздстой Стоянов - ръководител на проекта, и Катедрата по психиатрия и колегите от Медицински университет - Пловдив. Също така се включих, защото това е един наистина голям и значим проект, който се фокусира върху ефектите на биомаркерите върху мозъка, а това само по себе си е много важна и основна тема в психиатрията и въобще в медицината.

- Какви цели си поставихте в самото начало на проекта?

- Една от целите ни е да видим какво се случва в мозъка на пациенти с депресия, шизофрения и биполярно разстройство и разликата във функцията и работата на мозъка между тези различни групи пациенти и здравите хора. Друга цел на проекта беше да видим как функцията на мозъка се повлиява от отделните кръвни маркери.

Първоначално проектът беше с продължителност две години, но впоследствие, след като стартирахме през 2020 година, подадохме молба той да бъде удължен. Направихме го, защото попаднахме точно в разгара на ковид пандемията, когато много от срещите и обученията ни се провеждаха онлайн и беше почти непосилно да успеем да изпълним навреме целите, които си бяхме поставили. Съответно, след като подадохме междинен отчет и резултатите, които бяхме получили до онзи момент бяха одобрени, ни беше позволено да го удължим, за да изпълним докрай целите, които си бяхме поставили.

- Доц. Кандиларова, постигнахте ли всичко, което искахте, и смятате ли, че проектът беше успешен?

- Всъщност това, което беше основно по програма, беше свързано с повишаване на капацитета на изследователите тук в Комплекса по транслационна невронаука на МУ-Пловдив. Бяха предвидени взаимни обучения, както тук, на място, така и в центровете, с които работим съответно с помощта на чуждестранните ни партньори Ферат Кхериф и проф. Богдан Драгански от Лозана, проф. Паоло Брамбила и Елеонора Магиони от Милано, проф. Клаулс Лам от Виена и Богдан Драгански, който също работи в Лозана. Професор Мес се включи в проекта на малко по-късен етап. Така че ние изпълнихме всички тези предвидени мобилности. Наши екипи от млади изследователи бяха обучавани във всички тези три центъра и съответно колеги от партньорските организации от трите центъра идваха тук на място да ни обучават на нови техники за анализ и добиване на данни от невроизобразяването, т.е. изобразяване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на структурата и функцията на мозъка, за да можем да разгадаем тези разлики между различните групи пациенти, както каза проф. Мес.

Проекта през 2020 година започнахме с лятно училище, през което искахме на първо време да се положи началото от основите и младите изследователи да се запознаят с основните неща, основните методики, основните начини на работа с тези данни и как се добиват. За съжаление, това лятно училище се наложи да бъде онлайн, тъй като нямахме възможност да пътуваме. През 2021 година успяхме да осъществим мобилностите, които проведохме на два етапа. Първият етап беше за колегите, които нямаха никакъв опит в тази сфера. Те трябваше тепърва да навлязат в материята и смятам, че благодарение именно на тези мобилности те успяха да го направят, като преминаха през няколко базисни и основни обучения. Вторият етап, от друга страна, беше насочен към колеги като мен и проф. Стоянов с повече опит. Ние имахме експертни посещения за по-напреднали в тази област. Разбира се, колегите от първия етап, след като вече бяха получили необходимото базисно обучение, имаха възможност на следващата година да надградят, като се обучаваха вече за напреднало ниво.

- Какъв брой студенти изявиха желание и колко от тях в действителност взеха участие в програмата?

- Програмата беше насочена към студенти от всички курсове. Миналата година проведохме анкета за желаещите, на която се отзоваха близо 50 души. През времето, в което течеше програмата, ние успяхме да включим и да обучим на базисни нива около 10 студенти. Причината да нямаме възможност да включим повече от желаещите е, че самото обучение е изключително бавно и трудоемко. Те трябваше да навлязат в определени компютърни технологии, да се запознаят със специфичен софтуер. Няма как наведнъж да бъдат обучени много студенти, защото често е необходим индивидуален подход към всеки един от участниците. Когато набирахме студенти за програмата, се обърнахме към всички курсове, но желание изразиха най-вече колегите след втори курс, които вече бяха преминали през курса медицинска психология, който водим. В момента повечето колеги са трети курс, но имаме и колеги, които, след като в пети курс учат психиатрия, също им се засилва интересът.

- Вярвате ли, че с помощта на проекта сте събудили интереса на повече млади хора в областта на невронауката и диагностиката?

- Определено смятам, че успяхме, тъй като вече имаме докторанти, които започват нови собствени научни проекти в невроимунология и невроизобразяване, както и в междудисциплинарни проекти. Дори преди дни наша колежка направи своята защита именно на такъв междудисциплинарен проект. Мога само да добавя, че имаме обявени докторантски места и вече виждаме все по-голям интерес към невроизобразяването, благодарение включително на този проект, който вече финализираме. Генерално имаме повече колеги, които се интересуват. Щом са минали веднъж базисното ниво на обучение в тази област, могат да се включат и да слушат с разбиране същинските лекции и да им е интересно. Може би това, което беше привлекателно за колегите в този проект, че партньорите ни бяха от цели три европейски центъра. Това дава възможност на младите хора да видят начина на работа и да видят широтата на това поле. По този начин те черпят експертиза от едни настина много напреднали центрове в Европа.

- Ще продължите ли да поддържате връзка с чуждестранните партньори в бъдеще?

- Да, много е важно да имаме колаборации с различни университети, особено с този в Милано. Колегите от Милано са много напреднали в тематиката. Те имат изключително силна школа в невроизобразяването и те са една от водещите групи в тази област.

- Планирате ли бъдещи проекти заедно?

- Да. Следващата ни цел е да кандидатстваме по още една програма за съвместни колаборативни изследвания с колегите, така че да можем да продължим работата, която бяхме започнали и която сме осъществили донякъде. Планираме да кандидатстваме, за да можем да продължим тази съвместна колаборативна работа, която доведе до основната ни цел - да повишим капацитета на нашите изследователи и да привлечем млади кадри. Искаме да продължим и да разширим това сътрудничество, което изградихме с колегите в рамките на тези няколко години.

- Как проучванията, които направихте в рамките на проекта, да се отразят практически в медицината?

- На първо място е изключително важно да разпространим това, което сме установили на този етап. Трябва да информираме и да оповестим резултатите. Продължаваме да работим в тази насока и в един момент е необходимо с чуждестранните ни партньори да обединим това, което сме открили, за да се получат по този начин мултицентрови изследвания. Колкото до практическата приложимост на проекта, на този етап изследванията ни са почти изцяло в научната област. Но с професор Мес си говорихме наскоро и неговата визия е изследванията да продължат в насока връзката между това, което откриваме като нарушения в мозъка и съответно въздействията на лекарствата. По този начин ще се види доколко и кои биомаркери могат да помогнат, за да предскажем кои медикаменти на кои пациенти ще помогнат. Искаме да разработим софтуерни приложения, които на базата на изследвания на кръвта или на мозъка да ни предскажат кой пациент от какво лекарство ще се повлияе. Това ще се случи на базата на изкуствения интелект.

- Ще вкарате ли в употреба изкуствения интелект в бъдещия Ви проект, в случай че бъдете одобрени?

- Да, много е важно да го направим. Всички тези софтуерни решения ще могат да комбинират маркерите в кръвта и в мозъка. Използваме техники, свързани с изкуствения интелект, именно за обработка на данни и намирането на специфично решение за всеки пациент. Това е, защото както имунната, така и нервната система са много комплексни и сложни и за да засечем точните изменения и проблеми, ни трябва машинно обучение, което пък е част от изкуствения интелект.