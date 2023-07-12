Заловиха 31 бежанци край София, карал ги албанец

Голяма група нелегални мигранти е заловена през нощта от полицията на Околовръстния път в София. Те са били в микробус с албанска регистрация, управляван от 25-годишен албанец, който бил спрян за проверка.

Полицаите са установили 31 мъже, които заявили, че са от Афганистан. Отведени са за разпит в полицейско управление.

По случая тече досъдебно производство.