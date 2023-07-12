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Заловиха 31 бежанци край София, карал ги албанец

  • 09:45, 12.07.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/zaloviha-31-bejanci-kray-sofiq-karal-gi-albanec Marica.bg
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   Снимка: iStock

Голяма група нелегални мигранти е заловена през нощта от полицията на Околовръстния път в София. Те са били в микробус с албанска регистрация, управляван от 25-годишен албанец, който бил спрян за проверка.

Полицаите са установили 31 мъже, които заявили, че са от Афганистан. Отведени са за разпит в полицейско управление.

По случая тече досъдебно производство. 

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