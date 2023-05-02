Заложен е буквално като засада на място, където автомобилът забавя своя ход, така че целта на взрива е била да убие, заяви заместник главният прокурор

Единодушното заключение на всички експерти е, че се касае за концентриран и насочен взрив, като взривната вълна и осколките са били насочени от банкета на пътя към пътното платно.

Това заяви на брифинг пред медиите заместник главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов за опита за покушение срещу за срещу главния прокурор Иван Гешев.

"Става въпрос за голям брой осколки мощен взрив и много добра насоченост на взрива. Въпрос на частици от секундата е било взривът да бъде посрещнат със страничната, широка част на автомобила, а не с предната, дясна част. Именно тези частици от секундата са спасили возещите се в автомобила.

Защото мнението на всички експерти, включително и на израелски експерт, който е в България и участва в огледа, е, че тези метални сачми са поставени там с идеята да пробият автомобила и бронировката и да убият намиращите се в автомобила", допълни Сарафов и посочи, че в колата са били главният прокурор и охрана.

По думите му взривът е изключително добре подготвен и професонално.

"Заложен е буквално като засада на място, където автомобилът забавя своя ход, така че целта на взрива е била да убие. Буквално преди минути ми докладваха за експертизата за вида на взривното вещество. Става въпрос за самоделно взривно вещество, не е фабрично", допълни заместник главният прокурор.

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