Сарафов за взрива: Частици от секундата са спасили Гешев ВИДЕО
- 11:00, 02.05.2023
- 12:03, 02.05.2023
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Заложен е буквално като засада на място, където автомобилът забавя своя ход, така че целта на взрива е била да убие, заяви заместник главният прокурор
Единодушното заключение на всички експерти е, че се касае за концентриран и насочен взрив, като взривната вълна и осколките са били насочени от банкета на пътя към пътното платно.
Това заяви на брифинг пред медиите заместник главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов за опита за покушение срещу за срещу главния прокурор Иван Гешев.
"Става въпрос за голям брой осколки мощен взрив и много добра насоченост на взрива. Въпрос на частици от секундата е било взривът да бъде посрещнат със страничната, широка част на автомобила, а не с предната, дясна част. Именно тези частици от секундата са спасили возещите се в автомобила.
Защото мнението на всички експерти, включително и на израелски експерт, който е в България и участва в огледа, е, че тези метални сачми са поставени там с идеята да пробият автомобила и бронировката и да убият намиращите се в автомобила", допълни Сарафов и посочи, че в колата са били главният прокурор и охрана.
По думите му взривът е изключително добре подготвен и професонално.
"Заложен е буквално като засада на място, където автомобилът забавя своя ход, така че целта на взрива е била да убие. Буквално преди минути ми докладваха за експертизата за вида на взривното вещество. Става въпрос за самоделно взривно вещество, не е фабрично", допълни заместник главният прокурор.
Очаквайте още подробности!
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
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Молебен за Иван Гешев и семейството му е бил отслужен в Софийската джа02.05.2023 | 11:46
Джамия https://pik.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83-%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F-news1172120.html
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Д’б’и килърите гнусни долни продажни мутренски!!!Къро,Тони парфюма,Мит02.05.2023 | 11:12
Митко бърда,Дилян Георгиев,Едрев и все гнусна долна паплач на разплата на ъндърграунда-м@миц@та ви долна!!Ни Дубай,ни ЮАР,ни Сърбия,ни милионите на Цецо от Сърбия ще ви спасят от възмездието!Ще бъдете изловени и ликвидирани,псета долни барабар с продажните ви политици на хранилка,измети извергски!!!!Долу ръцете от Гешев и прокуратурата ни,боклуци дяволски!!Няма да я бъде вашата,ясно?!Гешев никой няма да го барне с пръст,колкото и милиони да наляхте със Сорос и Прокопиев!А нещастните ви циркаджии-ПП-та на хранилка от вас вече са пътници!!