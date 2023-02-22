Прокурорският син от Перник Васил Михайлов отива на съд за закана с убийство и нанасяне на телесна повреда.



Младият мъж е обвинен в това, че на 12 май 2022 г., около 1 часа край детска площадка в Перник, се е заканил с убийство на мъж и му е нанесъл удари с твърд предмет и юмрук в главата. Вследствие на това му е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди, уточняват от прокуратурата.

Михайлов е обвиняем и по друго досъдебно производство за нанасяне на телесни повреди, закана с убийство и хулиганство. Разследването по него е приключило с внасяне на обвинителен акт в Софийския районен съд. Предстои разпоредително заседание.

Васил Михайлов се разследва и за още един побой в Созопол.

Синът на пернишкия прокурор Бисер Михайлов привлече вниманието на обществеността след случай от средата на юни 2022 година, когато срещу него се появиха обвинения за побой над бившия футболист Румен Андонов от "Миньор Перник". Малко след това се оказа, че срещу агресивното поведение на младежа са подавани редица сигнали от граждани на Перник, образувани са и множество преписки. В момента Васил Михайлов е в следствения арест в Бобов дол, като преди това наруши "домашния си арест".

В началото на ноември миналата година главният прокурор Иван Гешев призова баща му Бисер Михайлов да поеме морална отговорност и да подаде оставка, което досега не е станало факт.