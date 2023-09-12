Овъглен труп в кола шокира полицията
- 13:45, 12.09.2023
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Тяло на изгорял човек бе открито вчера край Литаково.
Около 12,55 часа вчера в РУ-Ботевград постъпил сигнал за преобърнат изгорял автомобил в землището на селото. Изпратените на място полицейски служители установили на черен път преобърнат лек автомобил „УАЗ“ със силно овъглено човешко тяло в него, с неустановена към момента самоличност.
По случая е образувано досъдебно производство.
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