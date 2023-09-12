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Овъглен труп в кола шокира полицията

  • 13:45, 12.09.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/ovaglen-trup-v-kola-shokira-policiqta Marica.bg
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Снимката е илюстративна    |    Снимка: Bulphoto

Тяло на изгорял човек бе открито вчера край Литаково.

Около 12,55 часа вчера в РУ-Ботевград постъпил сигнал за преобърнат изгорял автомобил в землището на селото. Изпратените на място полицейски служители установили на черен път преобърнат лек автомобил „УАЗ“ със силно овъглено човешко тяло в него, с неустановена към момента самоличност.

По случая е образувано досъдебно производство.

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