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Кошмар! Овчар намери труп на млад мъж

  • 13:30, 22.12.2022
  • 13:48, 22.12.2022
    • https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/koshmar-ovchar-nameri-trup-na-mlad-maj Marica.bg
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   Снимка: Getty Images

Труп на млад мъж е открит от овчар в село, разположено край българо-сръбската граница, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Трупът е открит в землището на с. Горни Коритен.

Починалият мъж е на възраст около 30 години, с неустановена самоличност.

По случая е образувано досъдебно производство.

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