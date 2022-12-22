Кошмар! Овчар намери труп на млад мъж 13:30, 22.12.2022 13:48, 22.12.2022 https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/koshmar-ovchar-nameri-trup-na-mlad-maj Marica.bg Marica.bg 1053 0 Принтирай Снимка: Getty Images Труп на млад мъж е открит от овчар в село, разположено край българо-сръбската граница, съобщиха от полицията в Кюстендил. Трупът е открит в землището на с. Горни Коритен. Починалият мъж е на възраст около 30 години, с неустановена самоличност. По случая е образувано досъдебно производство.