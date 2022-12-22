Кошмар! Овчар намери труп на млад мъж

Труп на млад мъж е открит от овчар в село, разположено край българо-сръбската граница, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Трупът е открит в землището на с. Горни Коритен.

Починалият мъж е на възраст около 30 години, с неустановена самоличност.

По случая е образувано досъдебно производство.