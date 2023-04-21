Хванаха бус с 20 нелегални мигранти в София 22:48, 21.04.2023 https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/hvanaha-bus-s-20-nelegalni-migranti-v-sofiq Marica.bg Marica.bg 104 0 Принтирай Снимката е илюстративна | Снимка: Наташа Манева Бусът, пълен с нелегални мигранти, е с румънска регистрация. Заловиха около 20 нелегални мигранти на Околовръстното шосе в София, съобщи NOVA. Полицията ги проследила по маршрута им, преди да ги залови. Бусът е с румънска регистрация. Чужденците са в добро здравословно състояние.