Хванаха бус с 20 нелегални мигранти в София

Бусът, пълен с нелегални мигранти, е с румънска регистрация.

Заловиха около 20 нелегални мигранти на Околовръстното шосе в София, съобщи NOVA. Полицията ги проследила по маршрута им, преди да ги залови.

Бусът е с румънска регистрация.

Чужденците са в добро здравословно състояние.