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Хванаха бус с 20 нелегални мигранти в София

  • 22:48, 21.04.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/hvanaha-bus-s-20-nelegalni-migranti-v-sofiq Marica.bg
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Снимката е илюстративна    |    Снимка: Наташа Манева

Бусът, пълен с нелегални мигранти, е с румънска регистрация.

Заловиха около 20 нелегални мигранти на Околовръстното шосе в София, съобщи NOVA. Полицията ги проследила по маршрута им, преди да ги залови.

Бусът е с румънска регистрация.

Чужденците са в добро здравословно състояние. 

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