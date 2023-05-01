Главният прокурор Иван Гешев е пътувал заедно със семейството си по време на атентата срещу кортежа му.

Гешев, който не е разговарял с нито един журналист след опита за атентат срещу него по-рано днес, лаконично заяви пред Соня Колтуклиева: “Добре съм. За децата ме е страх!”

Експлозията стана около 11.45 ч. на пътя София - Самоков.

Освен обвинител №1 в кортежа са били още съпругата му Детелина Ханчева и дъщерите им Ивет и Далия, твърди pik.bg, позовавайки се на сигурен източник.

Припомняме, че взривното устройство избухна пред една от колите в кортежа на обвинител №1.

Въпреки първоначалната информация, че е пострадал охранител на Иван Гешев, главният секретар на МВР Петър Тодоров обяви, че няма пострадали хора.

"При инцидента няма пострадали - нито главния прокурор, нито съпровождащият го екип и други граждани", обяви малко по-рано Петър Тодоров от Бургас.