Гешев проговори за инцидента с кортежа му: Добре съм, за децата ме е страх!
- 15:40, 01.05.2023
- 15:58, 01.05.2023
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Главният прокурор Иван Гешев е пътувал заедно със семейството си по време на атентата срещу кортежа му.
Гешев, който не е разговарял с нито един журналист след опита за атентат срещу него по-рано днес, лаконично заяви пред Соня Колтуклиева: “Добре съм. За децата ме е страх!”
Експлозията стана около 11.45 ч. на пътя София - Самоков.
Освен обвинител №1 в кортежа са били още съпругата му Детелина Ханчева и дъщерите им Ивет и Далия, твърди pik.bg, позовавайки се на сигурен източник.
Припомняме, че взривното устройство избухна пред една от колите в кортежа на обвинител №1.
Въпреки първоначалната информация, че е пострадал охранител на Иван Гешев, главният секретар на МВР Петър Тодоров обяви, че няма пострадали хора.
"При инцидента няма пострадали - нито главния прокурор, нито съпровождащият го екип и други граждани", обяви малко по-рано Петър Тодоров от Бургас.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК:Борислав Сарафов от мястото на атентата срещу Гешев:01.05.2023 | 16:16
5 метра пламък и осколки колкото нокът хвърчали от избухналия взрив.Бомбата е с поне 3кг тротилов еквивалент-създадена е да убива-НА ЖИВО https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-tv-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA-%D0%B8-%D0%BE-news1171943.html
ПЪРВО В ПИК:НСО мълчи за атентата срещу Гешев01.05.2023 | 16:10
https://pik.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-news1171918.html
Ся съ сетил че имал дица докато цица бюджетна заплата01.05.2023 | 16:09
Абе Гейшеф И ние имаме деца Ама не фърчим със кортежи Пъ камо ли до ФАЩ Молдова и Украйна случайно еййй така Нали Гейшеф
Заради атентата срещу Гешев:Гълъб Донев свиква спешно във вторник шефо01.05.2023 | 16:07
Шефовете на всички служби в МВР. https://pik.bg/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-news1171930.html
ИЗВЪНРЕДНО В ПИК!Блокираха района около взрива по Гешев-полицаи тараша01.05.2023 | 16:04
Тарашат всички автомобили (СНИМКИ/ВИДЕО) https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2---%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB-news1171937.html
ГОРЕЩА ВЕРСИЯ В ПИК:Вътрешен човек от НСО издал маршрута на Гешев01.05.2023 | 16:01
https://pik.bg/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D1%81%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-news1171938.html
Александър Урумов:Опитът за покушение срещу Гешев е нечуван атентат01.05.2023 | 16:00
Срещу държавността,а приятелят на олигарсите Румен Радев е съучастник в него https://pik.bg/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-news1171935.html