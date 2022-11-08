Елхово скърби за полицая: Изключително момче беше!

В Елхово са потресени от трагедията със загиналият трагично при изпълнение на служебния си дълг граничен полицай серж. Петър Бъчваров.

"Изключително момче беше! Самото му семейство е образцово - майка му е учител, педагог, баща му е полицай, вече пенсиониран", разказаха те, пише blitz.bg.

Загиналият Петър е 90 набор. Бил е в системата от няколко години. Определят го като "сериозен, съвестен и прецизен не само в работата си, а във всичко, което прави"

В Община Елхово вече подготвят мероприятия по обявяване на ден на траур.