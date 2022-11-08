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Елхово скърби за полицая: Изключително момче беше!

  • 09:50, 08.11.2022
    • https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/elhovo-skarbi-za-policaq-izklyuchitelno-momche-beshe Marica.bg
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   Снимка: Серж. Петър Бъчваров

В Елхово са потресени от трагедията със загиналият трагично при изпълнение на служебния си дълг граничен полицай серж. Петър Бъчваров.  

"Изключително момче беше! Самото му семейство е образцово - майка му е учител, педагог, баща му е полицай, вече пенсиониран", разказаха те, пише blitz.bg.

Загиналият Петър е 90 набор. Бил е в системата от няколко години. Определят го като "сериозен, съвестен и прецизен не само в работата си, а във всичко, което прави"

В Община Елхово вече подготвят мероприятия по обявяване на ден на траур.

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2 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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2 коментара
РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ

РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ

08.11.2022 | 10:59

СТИГА ГАЛЕНЕ И ЖАЛЕНЕ СТРЕЛБА НА МЕСО..............

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РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ

РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ

08.11.2022 | 10:59

АБЕ ДЕЙ.БА И ЦИГАНИТЕ ТИ ДЕ.ЙБА МИНИРАЙТЕ ЦЯЛАТА ГРАНИЦА И ДА ИДВАТ... ЯЗЪК СА СВЯСНОТО МОМЧЕ....ДА СТРЕЛЯТ НА МЕСО БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ТОВА Е....... Е.Б.АХ ИМ МАЙКАТА ДОЛНА ЦИ.ГАН.ЬОРСКА..............

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