Елхово скърби за полицая: Изключително момче беше!
- 09:50, 08.11.2022
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В Елхово са потресени от трагедията със загиналият трагично при изпълнение на служебния си дълг граничен полицай серж. Петър Бъчваров.
"Изключително момче беше! Самото му семейство е образцово - майка му е учител, педагог, баща му е полицай, вече пенсиониран", разказаха те, пише blitz.bg.
Загиналият Петър е 90 набор. Бил е в системата от няколко години. Определят го като "сериозен, съвестен и прецизен не само в работата си, а във всичко, което прави"
В Община Елхово вече подготвят мероприятия по обявяване на ден на траур.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
2 коментара
РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ08.11.2022 | 10:59
СТИГА ГАЛЕНЕ И ЖАЛЕНЕ СТРЕЛБА НА МЕСО..............
РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ08.11.2022 | 10:59
АБЕ ДЕЙ.БА И ЦИГАНИТЕ ТИ ДЕ.ЙБА МИНИРАЙТЕ ЦЯЛАТА ГРАНИЦА И ДА ИДВАТ... ЯЗЪК СА СВЯСНОТО МОМЧЕ....ДА СТРЕЛЯТ НА МЕСО БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ТОВА Е....... Е.Б.АХ ИМ МАЙКАТА ДОЛНА ЦИ.ГАН.ЬОРСКА..............