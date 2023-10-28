ДАНС: Зам.-председателят Деньо Денев не е подавал оставка
- 22:49, 28.10.2023
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Заместник-председателят Деньо Денев на Държавна агенция „Национална сигурност“ не е подавал оставка.
Това се казва в позиция на ДАНС, изпратена до медиите. "Разпространената информация не отговаря на истината."
По-рано министър-председателят Николай Денков заяви, че Министерският съвет ще гласува оставката на Денев, припомня БГНЕС.
„Докладът на ДАНС е във формат, който не съответства на законовите изисквания. Създава се впечатлението, че липсата на секретност цели той да се разпространи“, коментира Денков и допълни, че в доклада относно машинното гласуване има манипулативни твърдения.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
4 коментара
Алексей:”Колега,пак ти правя трафика,какво ще почерпиш?”Кой и защо не30.10.2023 | 07:12
Иска да разкрие убийците. https://pik.bg/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%88-%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8-news1199982.html
ФАНАХТЕ ЛИ ГО30.10.2023 | 06:55
ДАНС КВО ФАНАХТЕ?
ФАНАТИЯ30.10.2023 | 06:47
ТИЯ ОТ ДАНС ОЩЕ ЛИ НЕ СА ФАНАЛИ НЯКОЙ ШПИОНСКИ МАНГО ДА ПРОДАВА ГЛАСОВЕ?
rtyrty28.10.2023 | 23:13
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