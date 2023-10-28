ДАНС: Зам.-председателят Деньо Денев не е подавал оставка

Заместник-председателят Деньо Денев на Държавна агенция „Национална сигурност“ не е подавал оставка.

Това се казва в позиция на ДАНС, изпратена до медиите. "Разпространената информация не отговаря на истината."

По-рано министър-председателят Николай Денков заяви, че Министерският съвет ще гласува оставката на Денев, припомня БГНЕС.

„Докладът на ДАНС е във формат, който не съответства на законовите изисквания. Създава се впечатлението, че липсата на секретност цели той да се разпространи“, коментира Денков и допълни, че в доклада относно машинното гласуване има манипулативни твърдения.