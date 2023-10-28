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ДАНС: Зам.-председателят Деньо Денев не е подавал оставка

  • 22:49, 28.10.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/dans-zam-predsedatelqt-denyo-denev-ne-e-podaval-ostavka Marica.bg
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   Снимка: Булфото

Заместник-председателят Деньо Денев на Държавна агенция „Национална сигурност“ не е подавал оставка.

Това се казва в позиция на ДАНС, изпратена до медиите. "Разпространената информация не отговаря на истината."

По-рано министър-председателят Николай Денков заяви, че Министерският съвет ще гласува оставката на Денев, припомня БГНЕС.

„Докладът на ДАНС е във формат, който не съответства на законовите изисквания. Създава се впечатлението, че липсата на секретност цели той да се разпространи“, коментира Денков и допълни, че в доклада относно машинното гласуване има манипулативни твърдения. 

 

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4 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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4 коментара
Алексей:”Колега,пак ти правя трафика,какво ще почерпиш?”Кой и защо не

Алексей:”Колега,пак ти правя трафика,какво ще почерпиш?”Кой и защо не

30.10.2023 | 07:12

Иска да разкрие убийците. https://pik.bg/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%88-%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8-news1199982.html

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1 0
ФАНАХТЕ ЛИ ГО

ФАНАХТЕ ЛИ ГО

30.10.2023 | 06:55

ДАНС КВО ФАНАХТЕ?

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1 0
ФАНАТИЯ

ФАНАТИЯ

30.10.2023 | 06:47

ТИЯ ОТ ДАНС ОЩЕ ЛИ НЕ СА ФАНАЛИ НЯКОЙ ШПИОНСКИ МАНГО ДА ПРОДАВА ГЛАСОВЕ?

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1 0
rtyrty

rtyrty

28.10.2023 | 23:13

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