ДАНС влезе в Министерството на енергетиката и "Булгаргаз"
- 14:34, 08.09.2022
- 14:46, 08.09.2022
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Агенти на ДАНС влязоха в Министерството на енергетиката и "Булгаргаз", съобщава "24 часа". От прокуратурата не потвърдиха.
Най-вероятно акцията е свързана с взимане на документи.
Очаквайте подробности!
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
4 коментара
Анализатор08.09.2022 | 15:05
поредният *удЖаст* за тролчетата на пълната провала!
Шефката на “Булгаргаз”Деница Златева потвърди БОМБАТА на ПИК:08.09.2022 | 14:56
ДАНС разследва предишното ръководство на компанията (видео): https://pik.bg/%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE-news1127478.html
САМО В ПИК:Ето за какви престъпления разследват Киро,Асен и Лорер08.09.2022 | 14:46
Ето: https://pik.bg/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%80-news1127467.html
ДАНС08.09.2022 | 14:46
да влизат в президентството, там е заровено кучето