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ДАНС влезе в Министерството на енергетиката и "Булгаргаз"

  • 14:34, 08.09.2022
  • 14:46, 08.09.2022
    • https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/dans-vleze-v-ministerstvoto-na-energetikata-i-bulgargaz Marica.bg
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Агенти на ДАНС влязоха в Министерството на енергетиката и "Булгаргаз", съобщава "24 часа". От прокуратурата не потвърдиха. 

Най-вероятно акцията е свързана с взимане на документи.  

Очаквайте подробности!

данс енергетика министерство булгаргаз извънредно
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4 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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4 коментара
Анализатор

Анализатор

08.09.2022 | 15:05

поредният *удЖаст* за тролчетата на пълната провала!

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2 0
Шефката на “Булгаргаз”Деница Златева потвърди БОМБАТА на ПИК:

Шефката на “Булгаргаз”Деница Златева потвърди БОМБАТА на ПИК:

08.09.2022 | 14:56

ДАНС разследва предишното ръководство на компанията (видео): https://pik.bg/%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE-news1127478.html

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2 1
САМО В ПИК:Ето за какви престъпления разследват Киро,Асен и Лорер

САМО В ПИК:Ето за какви престъпления разследват Киро,Асен и Лорер

08.09.2022 | 14:46

Ето: https://pik.bg/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%80-news1127467.html

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4 0
ДАНС

ДАНС

08.09.2022 | 14:46

да влизат в президентството, там е заровено кучето

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5 1

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