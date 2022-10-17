14-годишно момче пострада при катастрофа

14-годишен е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало на 14 октомври около 21:30 часа в близост до село Кайнарджа. Той пътувал в лек автомобил „Опел“, шофиран от 18-годишен, който загубил управлението, ударил се в дърво и се преобърнал. Това съобщиха от ОДМВР-Силистра.

Водачът не е пострадал, но неговият спътник получил контузия на бял дроб и комоцио. По случая е образувано досъдебно производство.