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14-годишно момче пострада при катастрофа

  • 11:10, 17.10.2022
    • https://www.marica.bg/balgariq/zakon-i-red/14-godishno-momche-postrada-pri-katastrofa Marica.bg
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14-годишен е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало на 14 октомври около 21:30 часа в близост до село Кайнарджа. Той пътувал в лек автомобил „Опел“, шофиран от 18-годишен, който загубил управлението, ударил се в дърво и се преобърнал. Това съобщиха от ОДМВР-Силистра.

Водачът не е пострадал, но неговият спътник получил контузия на бял дроб и комоцио. По случая е образувано досъдебно производство.

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