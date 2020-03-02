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Внимавайте! Опасно време и жълт код в половин България

Предупреждението важи за 8 области

  • 02.03.2020 | 19:30
  • 02.03.2020 | 19:38
    • https://www.marica.bg/balgariq/vnimavayte-opasno-vreme-i-jalt-kod-v-polovin-balgariq Marica.bg
  • Екип Марица
  • 551 прегледа
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Обявен е жълт код за силен вятър във вторник – 3 март.

Предупреждението важи за 8 области - Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

Поривите на вятъра могат да достигнат 70-80 километра в час, пише блиц.

В планините вятърът ще е силен и бурен от юг-югозапад.

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