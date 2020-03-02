Внимавайте! Опасно време и жълт код в половин България Предупреждението важи за 8 области 02.03.2020 | 19:30 02.03.2020 | 19:38 https://www.marica.bg/balgariq/vnimavayte-opasno-vreme-i-jalt-kod-v-polovin-balgariq Marica.bg Екип Марица 551 прегледа 0 коментара Принтирай Обявен е жълт код за силен вятър във вторник – 3 март.Предупреждението важи за 8 области - Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Поривите на вятъра могат да достигнат 70-80 километра в час, пише блиц.В планините вятърът ще е силен и бурен от юг-югозапад. опасно време прогноза жълт код българия трети март
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