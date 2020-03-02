Внимавайте! Опасно време и жълт код в половин България

Обявен е жълт код за силен вятър във вторник – 3 март.



Предупреждението важи за 8 области - Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

Поривите на вятъра могат да достигнат 70-80 километра в час, пише блиц.



В планините вятърът ще е силен и бурен от юг-югозапад.