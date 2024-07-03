Оказва се, че сред гласувалите "против" е другият съпредседател на ДПС Джевдет Чакъров

30 депутати послушаха председателя на ДПС Делян Пеевски да подкрепят кабинета "Желязков", а 15 - почетният председател на партията Ахмед Доган, който призова да не го правят.

Ето и кой депутат кой отбор е избрал.

В подкрепа на кабинета са гласували Байрам Сабри, Атидже Алиева-Вели, Ахмед Вранчев, Байрам Байрам, Делян Пеевски, Джем Яменов, Димитър Николов, Димитър Аврамов, Елван Гюркаш, Ердуан Мехмед, Ертен Анисова, Ибраим Зайденов, Иво Цанев, Искра Михайлова, Йордан Цонев, Марио Рангелов, Мюмюн Мюмюн, Надя Петрова, Небие Кабак, Неждет Шабан.

"Против" са Ализан Яхова, Анджей Джандев, Валентин Тончев, Джевдет Чакъров, Джейхан Ибрямов, Едис Даудов, Ешереф Ешереф, Левент Мемиш, Мехмед Салим.

Оказва се, че сред гласувалите "против" е другият съпредседател на ДПС Джевдет Чакъров.