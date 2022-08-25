"Продължаваме промяната" определи водачите на листи за изборите на 2 октомври. Както "Марица" вече написа, лидер в Пловдив-град е Никола Минчев, бившият шеф на Народното събрание и местен зет. Съпругата му Силвия, родена под тепетата, също е юрист. Втори е професор Христо Даскалов, бившият шеф на БАХБ, разбил схемите на "Капитан Андреево". Третото място е за лидера на пловдивските депутати Росен Костурков, следват познатите от миналия парламент Венцислава Любенова, Николай Ангов и Александър Ракшиев.

Минимална е промяната за Пловдив-област. Там лидер остава Костурков, но очакваното включване на нашумелия с отказания подкуп от половин милион бивш земеделски зам.-министър Иван Христанов на второ място няма да се осъществи. Последният остава само лидер в Плевен. След Костурков са бившите депутати Стою Стоев (юрист) и Гергана Данева (културолог).

Прави впечатление, че всички кандидати освен Никола Минчев са родени в Пловдив или областта.

Асен Василев ще поведе листата в родното Хасково. Никола Минчев се изправя срещу Карадайъ в Кърджали - бастиона на ДПС. Ивайло Шотев повежда в Пазарджик, а Михал Камбарев - в Смолян.

Потвърдени са лидерите в София - Асен Василев, Кирил Петков и Христо Петров, популярен като Ицо Хазарта. Бившият МВР шеф Бойко Рашков повежда "Промяната" в Перник.

Даниел Лорер се нагърбва и с Търговище, освен Варна, а за бившия образователен министър Николай Денков е оставен Шумен.

Отцепниците от ИТН получават две лидерски позиции - Радостин Василев в Габрово и Иво Атанасов във Видин. На избираеми места са още Кирил Симеонов (Търговище), Георги Георгиев (Враца и София), Деян Петков (Плевен) и Светлин Стоянов (Русе).

Ето всички водачи на листите на ПП "Продължаваме промяната":

01 МИР Благоевград –Андрей Гюров

02 МИР Бургас-Константин Бачийски

03 МИР Варна–Даниел Лорер

04 МИР Велико Търново–Йордан Терзийски

05 МИР Видин–Иво Атанасов

06 МИР Враца –Деница Симеонова

07 МИР Габрово –Радослав Василев

08 МИР Добрич -Йорданка Костадинова

09 МИР Кърджали–Никола Минчев10 МИР Кюстендил –Георги Стамов

11 МИР Ловеч –Искрен Арабаджиев

12 МИР Монтана –Инна Иванова

13 МИР Пазарджик –Ивайло Шотев

14 МИР Перник –Бойко Рашков

15 МИР Плевен –Иван Христанов

16 МИР Пловдив –Никола Минчев

17 МИР Пловдив-област –Росен Костурков

18 МИР Разград –Марин Шишев

19 МИР Русе–Николай Събев

20 МИР Силистра –Стоян Георгиев

21 МИР Сливен –Татяна Султанова

22 МИР Смолян –Михал Камбарев

23 МИР София –Асен Василев

24 МИР София –Кирил Петков

25 МИР София–Христо Петров

26 МИР София–област –Александър Дунчев

27 МИР Стара Загора –Радослав Рибарски

28 МИР Търговище –Даниел Лорер

29 МИР Хасково – Асен Василев

30 МИРШумен – Николай Денков

31 МИР Ямбол –Мирослав Иванов





