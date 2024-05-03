Лидерът на ГЕРБ ще води две листи

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите и състава на листите с кандидати за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по традиция ще води две листи - в МИР 25 София град и в МИР 16 Пловдив, пише dariknews.bg.

Ето кои са водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:

МИР 01 Благоевград Росен Желязков

МИР 02 Бургас Жечо Станков

МИР 03 Варна Даниел Митов

МИР 04 Велико Търново Проф. д-р Костадин Ангелов

МИР 05 Видин Росица Кирова

МИР 06 Враца Красен Кръстев

МИР 07 Габрово Томислав Дончев

МИР 08 Добрич Деница Сачева

МИР 09 Кърджали Цвета Караянчева

МИР 10 Кюстендил Христо Терзийски

МИР 11 Ловеч Николай Нанков

МИР 12 Монтана Румен Христов

МИР 13 Пазарджик Екатерина Захариева

МИР 14 Перник Георг Георгиев

МИР 15 Плевен Пламен Тачев

МИР 16 Пловдив град Бойко Борисов

МИР 17 Пловдив област Цвета Караянчева

МИР 18 Разград Делян Добрев

МИР 19 Русе Бедрос Пехливанян

МИР 20 Силистра Тома Биков

МИР 21 Сливен Десислава Танева

МИР 22 Смолян Д-р Красимир Събев

МИР 23 София град Георги Георгиев

МИР 24 София град Рая Назарян

МИР 25 София град Бойко Борисов

МИР 26 София област Младен Маринов

МИР 27 Стара Загора Красимир Вълчев

МИР 28 Търговище Теменужка Петкова

МИР 29 Хасково Делян Добрев

МИР 30 Шумен Любомир Христов

МИР 31 Ямбол Димитър Иванов