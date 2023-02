Нови санкции обяви правителството на САЩ срещу лица в България по глобалния закон "Магнитски". Сред тях са бившия финансов министър Владислав Горанов и бившия министър на енергетиката Румен Овчаров.

Санкционирани са общо петима души, а сред тях са двамата бивши шефове на АЕЦ "Козлодуй" Иван Генов и Александър Николов. Петият в спсъка е обвиняемият за шпионаж в полза на руснаци Николай Малинов, който е лидер на Движение "Русофили".

В списъка са и други български политици и няколко фирми. Това стана в присъствието в София на Джим О'Брайън, ръководител на Офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ.

Санкционирани са и следните компании:



ИНТЕР ТРЕЙД 2021 ЕООД (на кирилица: ИНТЕР ТРЕЙД 2021), Rikkardo Vakkarini 10A, VH. 2, АП. Ателие 3, 1404, София, България; Организация Дата на създаване 27 март 2017 г.; ДДС. Номер BG204517463 (България); Бизнес регистрационен номер 204517463 (България) [GLOMAG] (Свързано с: МАЛИНОВ, Николай Симеонов).



МС КОНСУЛТ 2016 ЕООД (на кирилица: МС КОНСУЛТ 2016 ЕООД) (a.k.a. МС КОНСУЛТ 216), Средна гора, 131, 1000, София, България; Дата на създаване на организацията 2008 г.; ДДС. Номер BG200297144 (България); Бизнес регистрационен номер 200297144 (България) [GLOMAG] (Свързано с: МАЛИНОВ, Николай Симеонов).



ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (на кирилица: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТНЯ РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО) (a.k.a. FATHERLAND'S REVAL; a.k.a. RIVAL OF THE FATHERLAND POLITICAL PARTY (Cyrillic: POLITIČESKA PARTNJA RUSOFILI ZA VʺZRAŽDANE NA OTEČESTVOTO) (a.k.a. FATHERLAND'S REVAL; a.k.a. REVIVAL OF THE FATHERLAND POLITICAL PARTY (Cyrillic: Cyrillic:) ПОЛИТИТОСКА ПАРТНЯ РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО, ул. Маринов 2, София България; Тип организация: Дейности на политически организации [GLOMAG] (Свързано с: МАЛИНОВ, Николай Симеонов).



НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ (a.k.a. BULGARIAN NATIONAL MOVEMENT OF RUSSOFILEs; a.k.a. THE RUSSOPHILE NATIONAL MOVEMENT ASSOCIATION (Cyrillic: СДРУЖЕНИЕ НАЦИАОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ)), Георги С. Раковски, 108, 1000, София, България; Дата на създаване на организацията 2003 г.; Бизнес регистрационен номер 131049199 (България) [GLOMAG] (Свързано с: МАЛИНОВ, Николай Симеонов).



ТРИЛЕМА КОНСУЛТИНГ ООД ЕООД (на кирилица: ТРИЛЕМА КАНСЪЛТИНГ ЕООД) (a.k.a. TRILEMA CONSULTING LTD; a.k.a. TRILEMMA CONSULTING LTD), УЛ. Одрин, БЛ. 14, VH. V, ЕТ 10, АП. 100, 1303, София, България; Дата на създаване на организацията 14 август 2020 г.; ДДС. Номер BG206196472 (България); Бизнес регистрационен номер 206196472 (България) [GLOMAG] (Свързано с: ГОРАНОВ, Владислав Иванов).

Пълния списък вижте ТУК

Очаквайте подробности!