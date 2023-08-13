Министърът на транспорта Георги Гвоздейков освободи борда на директорите на "Холдинг БДЖ" и назначи нови хора в него.

Освободени са Атанас Атанасов, Владимир Дунчев, Валя Петрова. Предвижда се на лицата да бъдат изплатени обезщетения за неспазен срок на предизвестие, съгласно договорите им за управление на дружеството.

Назначените са Георги Друмев, Димитър Михайлов и Юлия Варадинова-Милкова.

От своя страна на заседание на новия борд за негов председател е избрана Юлия Варадинова-Милкова, а за изпълнителен директор е назначен Георги Друмев.

Друмев вече е заемал длъжността, назначен беше по време на министър Георги Тодоров през юли 2021 г. А досега беше шеф на БДЖ "Товарни превози". На негово място е назначен Християн Кръстев, който миналата година беше шеф на дружеството.