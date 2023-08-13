Рокади на върха в БДЖ! Министърът уволни борда на директорите и назначи нов
- 11:00, 13.08.2023
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Министърът на транспорта Георги Гвоздейков освободи борда на директорите на "Холдинг БДЖ" и назначи нови хора в него.
Освободени са Атанас Атанасов, Владимир Дунчев, Валя Петрова. Предвижда се на лицата да бъдат изплатени обезщетения за неспазен срок на предизвестие, съгласно договорите им за управление на дружеството.
Назначените са Георги Друмев, Димитър Михайлов и Юлия Варадинова-Милкова.
От своя страна на заседание на новия борд за негов председател е избрана Юлия Варадинова-Милкова, а за изпълнителен директор е назначен Георги Друмев.
Друмев вече е заемал длъжността, назначен беше по време на министър Георги Тодоров през юли 2021 г. А досега беше шеф на БДЖ "Товарни превози". На негово място е назначен Християн Кръстев, който миналата година беше шеф на дружеството.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
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неангажиращо мнение13.08.2023 | 12:15
Да се пътува с влак си е класика в жанра. Широко, удобно, чисто, климатичната инсталация предоставя на пътуващите допълнителен комфорт. Но..., само в по-новите мотриси. За съжаление пътуването с влак във вагони, „пенсионирани“ в западните държави и внесени в България, си е кошмар и „приключение“!