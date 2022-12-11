Проф. Габровски предлага за външен министър човек от кабинета "Петков"
- 10:03, 11.12.2022
- 10:26, 11.12.2022
- 1798
- 6
Проф. Николай Габровски, номиниран от ГЕРБ за премиер, ще предложи за външен министър Драгомир Заков, съобщава bTV.
Заков беше министър на отбраната в кабинета на Кирил Петков. Той пое поста, след като беше освободен Стефан Янев заради изказване за войната в Украйна.
Драгомир Заков е бил представител на България в НАТО. От 2017 г. до 2019 г. изпълнява длъжността директор на дирекция "Политика за сигурност" в Министерството на външните работи. Бил е и началник в отдел "Контрол на оръжията" към ООН.
Очаква се проф. Габровски да предложи готов състав на правителство на президента Румен Радев в понеделник. По информация на bTV , всички имена на кандидатите за министри вече са известни, но се пазят в тайна.
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Делян Добрев:Ако ПП не подкрепят кандидатурата на Драгомир Заков,явно11.12.2022 | 11:08
Ще имат нужда от психиатър https://pik.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%81%D0%B8-news1146496.html
Георг Георгиев:Бойко Борисов направи огромен компромис със себе си11.12.2022 | 11:04
https://pik.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B8-news1146504.html
ИЗВЪНРЕДНО И САМО В ПИК:”Промяната”е в шок!Военният министър на Кирил11.12.2022 | 11:01
Петков става външен в кабинета на проф.Габровски https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%B2-%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-news1146483.html
САМО В ПИК!Вижте УНИКАЛНИ СНИМКИ на спрягания за външен министър11.12.2022 | 10:57
Драгомир Заков https://pik.bg/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-news1146485.html
Дии11.12.2022 | 10:15
Дано военен министър да е Тагарев.
И аз съм11.12.2022 | 10:53
голям почитател на г-н Тагарев! Той ще е ясен знак към кремълските ушанки и техните бг-креатури - Радев, Янев и сие!