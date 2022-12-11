Проф. Николай Габровски, номиниран от ГЕРБ за премиер, ще предложи за външен министър Драгомир Заков, съобщава bTV.

Заков беше министър на отбраната в кабинета на Кирил Петков. Той пое поста, след като беше освободен Стефан Янев заради изказване за войната в Украйна.

Драгомир Заков е бил представител на България в НАТО. От 2017 г. до 2019 г. изпълнява длъжността директор на дирекция "Политика за сигурност" в Министерството на външните работи. Бил е и началник в отдел "Контрол на оръжията" към ООН.

Очаква се проф. Габровски да предложи готов състав на правителство на президента Румен Радев в понеделник. По информация на bTV , всички имена на кандидатите за министри вече са известни, но се пазят в тайна.