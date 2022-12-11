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Проф. Габровски предлага за външен министър човек от кабинета "Петков"

  • 10:03, 11.12.2022
  • 10:26, 11.12.2022
    • https://www.marica.bg/balgariq/vlast/prof-gabrovski-predlaga-za-vanshen-ministar-chovek-ot-kabineta-petkov Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Проф. Николай Габровски, номиниран от ГЕРБ за премиер, ще предложи за външен министър Драгомир Заков, съобщава bTV.

Заков беше министър на отбраната в кабинета на Кирил Петков. Той пое поста, след като беше освободен Стефан Янев заради изказване за войната в Украйна.

Драгомир Заков е бил представител на България в НАТО. От 2017 г. до 2019 г. изпълнява длъжността директор на дирекция "Политика за сигурност" в Министерството на външните работи. Бил е и началник в отдел "Контрол на оръжията" към ООН.

Очаква се проф. Габровски да предложи готов състав на правителство на президента Румен Радев в понеделник. По информация на bTV , всички имена на кандидатите за министри вече са известни, но се пазят в тайна.

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6 коментара

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Коментари

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6 коментара
Делян Добрев:Ако ПП не подкрепят кандидатурата на Драгомир Заков,явно

Делян Добрев:Ако ПП не подкрепят кандидатурата на Драгомир Заков,явно

11.12.2022 | 11:08

Ще имат нужда от психиатър https://pik.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%81%D0%B8-news1146496.html

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1 0
Георг Георгиев:Бойко Борисов направи огромен компромис със себе си

Георг Георгиев:Бойко Борисов направи огромен компромис със себе си

11.12.2022 | 11:04

https://pik.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B8-news1146504.html

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1 0
ИЗВЪНРЕДНО И САМО В ПИК:”Промяната”е в шок!Военният министър на Кирил

ИЗВЪНРЕДНО И САМО В ПИК:”Промяната”е в шок!Военният министър на Кирил

11.12.2022 | 11:01

Петков става външен в кабинета на проф.Габровски https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%B2-%D1%88%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-news1146483.html

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1 0
САМО В ПИК!Вижте УНИКАЛНИ СНИМКИ на спрягания за външен министър

САМО В ПИК!Вижте УНИКАЛНИ СНИМКИ на спрягания за външен министър

11.12.2022 | 10:57

Драгомир Заков https://pik.bg/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-news1146485.html

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0 0
Дии

Дии

11.12.2022 | 10:15

Дано военен министър да е Тагарев.

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1 1
И аз съм

И аз съм

11.12.2022 | 10:53

голям почитател на г-н Тагарев! Той ще е ясен знак към кремълските ушанки и техните бг-креатури - Радев, Янев и сие!

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