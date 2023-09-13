България очаква надеждни доставки и предвидими цени на горивата. Това заяви

държавният глава Румен Радев на разговор днес в президентската институция с

ръководството на "Лукойл". Двете стани се видяха след срещата на рафинерията с премиера.

Президентът Радев подчерта доброто сътрудничество и открития диалог на служебния

кабинет с "Лукойл", в резултат на което бяха трайно намалени цените на горивата до

най-ниските нива в ЕС, а компанията прехвърли седалището си от Швейцария в

България и започна да плаща своите данъци в страната ни.

Възможностите на компанията за алтернативни доставки на петрол, за осигуряване на

непрекъснатост в производствения процес и за гарантиране на заетостта на

работещите в новата ситуация след прекратяването на концесията на пристанище

"Росенец" и предприетите от управляващите действия за предсрочно преустановяване

на дерогацията за внос на руски суров петрол, бяха във фокуса на разговора, съобщават още от пресцентъра на Радев.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ ще изпълни ангажимента си за преминаване към преработка на неруски петрол. Това заявиха представители на компанията на среща при премиера акад. Николай Денков днес, информираха от Министерски съвет.

Бяха обсъдени разумните срокове за приключване на този преход преди изтичането на дерогацията, разрешена от Европейската комисия (ЕК) до края на 2024 г. Страните се съгласиха да продължат диалога по този въпрос.

Повод за разговора на тази тема е предложението за предсрочно прекратяване на изключението от европейското петролно ембарго за Русия, внесено в парламента преди неговата лятна ваканция от народни представители от „ГЕРБ-СДС“, „Продължаваме Промяната - Демократична България“ и Движението за права и свободи.

Министър-председателят постави въпроса за редовното внасяне на авансовите данъци, които „Лукойл“ дължи на държавния бюджет. Освен 10% корпоративен данък, по закон компанията трябва да плаща още 33% временна солидарна вноска. Пред премиера представителите на „Лукойл“ потвърдиха готовността си да изпълнят своето задължение в съответствие с изискванията на закона.