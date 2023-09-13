Президентът Радев: Служебният кабинет и "Лукойл" намалиха цените
Денков напомни преди това на компанията за едни данъци, дадоха му дума
- 20:15, 13.09.2023
- 20:25, 13.09.2023
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България очаква надеждни доставки и предвидими цени на горивата. Това заяви
държавният глава Румен Радев на разговор днес в президентската институция с
ръководството на "Лукойл". Двете стани се видяха след срещата на рафинерията с премиера.
Президентът Радев подчерта доброто сътрудничество и открития диалог на служебния
кабинет с "Лукойл", в резултат на което бяха трайно намалени цените на горивата до
най-ниските нива в ЕС, а компанията прехвърли седалището си от Швейцария в
България и започна да плаща своите данъци в страната ни.
Възможностите на компанията за алтернативни доставки на петрол, за осигуряване на
непрекъснатост в производствения процес и за гарантиране на заетостта на
работещите в новата ситуация след прекратяването на концесията на пристанище
"Росенец" и предприетите от управляващите действия за предсрочно преустановяване
на дерогацията за внос на руски суров петрол, бяха във фокуса на разговора, съобщават още от пресцентъра на Радев.
„Лукойл Нефтохим Бургас“ ще изпълни ангажимента си за преминаване към преработка на неруски петрол. Това заявиха представители на компанията на среща при премиера акад. Николай Денков днес, информираха от Министерски съвет.
Бяха обсъдени разумните срокове за приключване на този преход преди изтичането на дерогацията, разрешена от Европейската комисия (ЕК) до края на 2024 г. Страните се съгласиха да продължат диалога по този въпрос.
Повод за разговора на тази тема е предложението за предсрочно прекратяване на изключението от европейското петролно ембарго за Русия, внесено в парламента преди неговата лятна ваканция от народни представители от „ГЕРБ-СДС“, „Продължаваме Промяната - Демократична България“ и Движението за права и свободи.
Министър-председателят постави въпроса за редовното внасяне на авансовите данъци, които „Лукойл“ дължи на държавния бюджет. Освен 10% корпоративен данък, по закон компанията трябва да плаща още 33% временна солидарна вноска. Пред премиера представителите на „Лукойл“ потвърдиха готовността си да изпълнят своето задължение в съответствие с изискванията на закона.
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Истината от първо лице КМ.РУ13.09.2023 | 22:15
Российские вилы: Хлеб есть — топлива нет, нефть есть — денег нет Нефтяные олигархи и чиновники закрыли урожаю-2023 путь в амбары. Уборочная страда под угрозой — в регионах, которые являются житницей России, внезапно кончилось горючее. Перебои с ним начались ещё раньше, но сейчас творится и вовсе нечто запредельное Бензин и дизтопливо уходят на экспорт, деньги от этого остаются там же, за границей, а на внурироссийском топливном рынке наблюдается лютый дефицит. Урожай-2023 реально под угрозой. Если уже чиновники начинают вещать, что всё плохо — пиши пропало. «У нас проблемы именно уже с наличием горючего, мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа. Ещё неделю назад речь шла о том, что нужны ГСМ по какой-то сниженной цене, потому что их стоимость сильно выросла, сейчас речь идет вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии были ГСМ. Мы сейчас, действительно, работаем очень плотно с Минэнерго, будем общаться непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами и искать по каждому региону необходимый объем для того, чтобы именно сельхозпроизводители его получили. Проблема с топливом — кричащая, ею надо всем заниматься. Нужно эту задачу решить — обеспечить топливо в наличии, чтобы оно появилось. И второе — ну, это мысли вслух. Может, вообще сейчас временно закрыть экспорт нефтепродуктов, пока мы не стабилизируем ситуацию на внутреннем рынке? Требуется 500 тысяч тонн горючего для завершения полевых работ до ноября», — заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Глава данного ведомства высказывает дельные мысли, а главное, открыто говорит о проблеме, пытается что-то сделать. Но от этого как-то тревожно. Судя по всему, ситуация настолько запущена, что если информация об уничтожении урожая-2023 дойдёт до широкой общественности, кое-кому из тех, кто наверху, мало не покажется. И не только чиновникам из Минсельхоза. «Рост цен сумасшедший, дизельное топливо было 54 рубля, сегодня его предлагают за 107 рублей — на 100% дороже. Я сегодня еду из Краснодара, и на заправках дизельного топлива нет. Кое-где остались старые запасы, но технику фермерам не заправляют. Это не только угроза уборки урожая, а угроза будущего посева, мы просто можем не отсеяться. Нас обложили со всех сторон: пшеницу никто не принимает, порты все стоят, мы сидим без денег, не можем продать пшеницу. И плюс ещё дизельное топливо выросло в цене. Поэтому скот продаем, бычков, у кого что есть. Понемножку покупаем, чтобы не остановить работы посевные», — говорит председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ростовской области Алексей Жданов. Нефтяники, как мы видим, зарабатывают даже не сверхприбыли, а вообще какие-то сумасшедшие деньги. На том, что люди пытаются спасти урожай, накормить страну. Миллиардерам, как несложно догадаться, Россия «по барабану», лишь источник заработка. Соответственное и к людям отношение. Сгинут с голоду — их западные «партнёры» только спасибо скажут. Кстати, не исключён вариант и того, что эти самые «общечеловеки» заказали данный рукотворный кризис. Сейчас российская нефть и нефтепродукты массово вывозятся за границу, в основном они поступают в США и Евросоюз. Там же оседают и деньги, которые получены за энергоносители. Аналогично — с продуктами питания, углём, металлами, лесом и всем прочим. Страну банально грабят. «Уже больше полутора лет идёт Третья мировая война, коренное население РФ окончательно погружается в нищету и вымирает из-за социальной безысходности, девальвации рубля и деградации экономики. А в стране наступила демографическая и миграционная катастрофа», — говорит политолог Сергей Русов. Причина появления так называемых «прогнозов» по росту цена на хлеб и на все остальные продукты теперь окончательно понятна. Олигархам дали из Белого дома команду дестабилизировать обстановку в РФ, «пятой колонне» чиновников тоже, вот они и стараются. Сообща. Собственно, упомянутые деятели и есть те два «слабых звена» российской действительности, которые нужно срочно убирать. Пока страна ещё представляет собой единое целое и от экономики что-то осталось. Так, крестьяне хотят работать, они готовые снабжать страну продуктами, но для этого им нужно недорогое топливо и справедливые цены на продукцию. То есть прямая связь с потребителями, без спекулянтов-посредников. «Все производства в базовых отраслях промышленности, а также крупные банки должны быть национализированы. И затем реструктурированы, включая восстановление единых технологических комплексов в электроэнергетике, железных дорогах и пр., в интересах общей эффективности национальной экономики, а не прибылей отдельных частных совладельцев. Как это было сделано в послевоенной Англии», — говорит зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. На сегодняшний момент в стоимости ГСМ менее чем 10% приходится на цену нефти и затрат на её переработку, последняя цифра сильно завышена. Учитывая то, что сырьё будет государственным, цену литра топлива сразу можно снизить в десять раз — до 5−6 рублей. Как топливо и стоило в начале 2000-х. А потом и до 2−3 рублей — резервы есть! Не фантастика — в Иране на момент написания данного материала литр 92-го стоил 2,8 рубля, литр солярки — и вовсе 56 копеек. Кстати, в США, если соотнести с нашими и ихними зарплатами, автомобильное топливо в десять раз дешевле! То есть означенные 5−6 рублей более чем нормальный уровень. Но это, так сказать, задачи на среднесрочную перспективу — до года. А в моменте нужно срочно устраивать «маски-шоу» в нефтяных компаниях, причём с показательными порками. В том числе в госкомпаниях. Кстати, государственные ли «Росефть» и «Газпром нефть» — очень большой вопрос. В первой доля казны на уровне всего 40%, со второй всё вообще непонятно… Медлить не стоит — пока оно не началось, но всё уже на грани. «И фермеры, и колхозы, и холдинги, и коллективные хозяйства — все сейчас в одинаковых условиях. Это проблема не одних фермеров. Представляете, что такое отгрузка сахарной свеклы? Объемы перевозки — миллионы тонн. Удорожание горючего сказывается уже и на транспорте. А у нас не за горами зима, и есть вариант свеклу не убрать. Не убрать, значит, не посадить новую. Тут настолько все сплетено, поэтому настроение не просто паническое. Из районов коллеги звонят, люди настроены очень агрессивно. Словами их уже не успокоить. за последние 20 лет такой ситуации не было. Да, был подъем цен на топливо, но тотального дефицита ГСМ не было никогда", — предупреждает глава АККОР Ставропольского края Сергей Колесников. Какие тут еще слова добавить? Читать полностью: https://www.km.ru/economics/2023/09/09/minselkhoz/906731-rossiiskie-vily-khleb-est-topliva-net-neft-est-deneg-net
Голям13.09.2023 | 22:08
Голям смях
Лош13.09.2023 | 20:28
Дрън-дрън та пляс!Клоуни сте до един!