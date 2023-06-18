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Правосъдният министър свиква ВСС за Сарафов

  • 14:35, 18.06.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/vlast/pravosadniqt-ministar-svikva-vss-za-sarafov Marica.bg
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Снимки от БГНЕС   

Пленум на Висшия съдебен съвет, на който ще бъде обсъден изборът на Борислав Сарафов за и. д. главен прокурор, ще свика през следващата седмица правосъдният министър Атанас Славов. Това съобщи самият той пред БНР. "На това заседание твърдения, опасения, страхове и внушения за външна намеса в този процес трябва да бъдат сложени на масата и да се установят фактите", посочи Славов.

"Нямаше съмнение кой ще наследи Иван Гешев, но имаше в начина, по който беше избран Борислав Сарафов - в рамките на часове и без обсъждане, както и при липсата на възможност публично да се защити аргументацията за този избор. От самото начало Сарафов тръгва с ниска степен на доверие, и поради начина, по който беше осъществен неговия избор", каза министър Славов.

Той допълни, че вероятно е изкушаващо да се мисли, че отстраняването на Иван Гешев се е случило, защото хората, които държат ключа към мнозинствата в съдебната система и във ВСС, са го използвали и са завъртели ключалката, но:

"Гешев загуби легитимация като главен прокурор още в началото на неговия избор, толкова много провинения и нарушения имаше. Тогавашното мнозинство във ВСС не го освободи. Хора, които доскоро бяха монолитното мнозинство зад главния прокурор, се обърнаха на 180 градуса. Това остави впечатление за външна намеса в целия процес".

В предаването "Политически НЕкоректно" правосъдният министър коментира казуса "Осемте джуджета":

"Това е илюстрация на процесите, които вероятно от десетилетия се развиват в съдебната власт и остават неизяснени... Ако има основания за пристрастност към този скандал, Борислав Сарафов не бива да се намесва в този случай. За да са спазени всички процесуални изисквания, той трябва да се отведе от този случай".

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Отговор на коментара написан от Премахни

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13 коментара
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Отстраниха го след външна намеса. https://pik.bg/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%E2%80%93-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B0--news1180700.html

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