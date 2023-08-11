Правителството взе ключов решение за терминал "Росенец"

Правителството прие решение да уведоми „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за прекратяването на Договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Това съобщиха от пресслужбата на МС.

Концесионният договор беше прекратен с приетото от Народното събрание изменение на § 2, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Правителственото решение е прието неприсъствено.