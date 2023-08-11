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Правителството взе ключов решение за терминал "Росенец"

  • 19:30, 11.08.2023
  • 19:34, 11.08.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/vlast/pravitelstvoto-vze-klyuchov-reshenie-za-terminal-rosenec Marica.bg
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Правителството прие решение да уведоми „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за прекратяването на Договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.  Това съобщиха от пресслужбата на МС.

Концесионният договор беше прекратен с приетото от Народното събрание изменение на § 2, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. 

Правителственото решение е прието неприсъствено. 

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Росенец Правителство Лукойл терминал
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26 коментара

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Коментари

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26 коментара
РАЗКРИТИЕ НА ПИК:Вежди Рашидов на мушката на US-посолството и кръга

РАЗКРИТИЕ НА ПИК:Вежди Рашидов на мушката на US-посолството и кръга

12.08.2023 | 11:15

Кръга”Капитал” още от 2013г.-вижте двете причини,заради които му имат зъб. https://pik.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-us-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82-2013-%D0%B3--news1188919.html

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1 0
Георги Марков ШОКИРАЩО пред ПИК:Байдън уби Украйна,а ако САЩ влезе в

Георги Марков ШОКИРАЩО пред ПИК:Байдън уби Украйна,а ако САЩ влезе в

12.08.2023 | 11:06

В Черно море,патакламата с Русия ще е невиждана. https://pik.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8A%D0%BD-%D1%83%D0%B1%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82-news1188944.html

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1 0
ВЪРВИ ТЕЖКА ДЕБИЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА!Деница строшила тоалетната чиния

ВЪРВИ ТЕЖКА ДЕБИЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА!Деница строшила тоалетната чиния

12.08.2023 | 00:43

В”Булгаргаз”.А натюрелът на Дениците строшава държавата.ГЕРБ старателно пазят Радевия неграмотен бок’лук. https://afera.bg/%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0/

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3 4
Реалист

Реалист

11.08.2023 | 23:59

Колко милиона обезщетения ще платим на Лукойл, и кой ще поеме отговорност за тия милиони народна пара?

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17 6
Dii

Dii

12.08.2023 | 08:07

А колко милиарда невнесени данъци има от Лукойл през годините? Дори и да платим милиони пак ще сме на печалба.

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6 4
Двойни стандарти

Двойни стандарти

12.08.2023 | 09:13

А колко невнесени данъци има от Кауфланд, Лидл, ... през годините? В другите държави (Гърция) тези неща са уредени със закон и всички данъци отиват във въпросната държава.

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3 0
“Ключов решение”

“Ключов решение”

11.08.2023 | 23:58

Манго пак е написал заглавието.

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13 3
ПЪРВО В ПИК!БНТ с писмо до Вежди Рашидов ,Кошлуков го засипа с благода

ПЪРВО В ПИК!БНТ с писмо до Вежди Рашидов ,Кошлуков го засипа с благода

11.08.2023 | 23:54

Благодарности и високи оценки https://pik.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%BD%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA-news1188924.html

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3 4
кой ти четв П И К тука?

кой ти четв П И К тука?

12.08.2023 | 01:03

нещо се гел'пиш

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3 6
Ивайло Дражев гневно пред ПИК за шайката “Борисов-Пеевски-Доган-Прокоп

Ивайло Дражев гневно пред ПИК за шайката “Борисов-Пеевски-Доган-Прокоп

11.08.2023 | 23:48

Прокопиев-Костов”. https://pik.bg/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2---%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8---%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD---%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2---%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-news1188279.html

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5 3
ГЪРМИ СКАНДАЛ:Радев пусна интимната връзка без вето ,съдът решава дали

ГЪРМИ СКАНДАЛ:Радев пусна интимната връзка без вето ,съдът решава дали

11.08.2023 | 23:41

Не може да е само мъжка или женска https://pik.bg/%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D1%8A-news1188972.html

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1 6
РАЗКРИТИЕ НА ПИК:”Галя от посолството” движи създаването на лява парти

РАЗКРИТИЕ НА ПИК:”Галя от посолството” движи създаването на лява парти

11.08.2023 | 23:31

Партия начело с Крум Зарков и Пеканов https://pik.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-news1188898.html

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1 6
Продажни гадове са

Продажни гадове са

11.08.2023 | 23:27

Тази медия е на допълнително заплащане от Америка за България всички го виждаме.

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