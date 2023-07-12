Парламентът прие на първо четене бюджета за 2023 г.

Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за тази година.

„За“ бяха 156 депутати, 71 – „против“, един се въздържа.

План-сметката на държавата подкрепиха от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) и ДПС.

„Против бяха“ от „БСП за България“, „Възраждане“ и „Има такъв народ“.

Въздържа се един народен представител - от ГЕРБ-СДС.

Преди това парламентът отхвърли проекта за държавен бюджет с включен проект на Висшия съдебен съвет.