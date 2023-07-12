Парламентът прие на първо четене бюджета за 2023 г.
- 17:29, 12.07.2023
- 17:52, 12.07.2023
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Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за тази година.
„За“ бяха 156 депутати, 71 – „против“, един се въздържа.
План-сметката на държавата подкрепиха от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) и ДПС.
„Против бяха“ от „БСП за България“, „Възраждане“ и „Има такъв народ“.
Въздържа се един народен представител - от ГЕРБ-СДС.
Преди това парламентът отхвърли проекта за държавен бюджет с включен проект на Висшия съдебен съвет.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
4 коментара
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Да закрие Дирекция,спестила милиарди на България от арбитражи. https://pik.bg/%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-news1184321.html
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На Борисов да озапти депутата си-екшънът е голям. https://pik.bg/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8-news1184337.html
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