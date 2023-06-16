"Ние идваме!": Прокурорът падна, да живее прокурорът!
- 19:45, 16.06.2023
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Позицията на "Ние идваме" по повод избора на и.д. главен прокурор разпространиха до медиите от "Ние идваме". Публикуваме я без редакторска намеса:
"Честита нова „радост“! Реформата продължава да се случва проформа.
Днес имаме нов и.д. главен прокурор, който смята, че предишният главен прокурор не се е справял само през последния месец. Това, което се случва у нас, е подмяна на лицата, а не промяна на модела.
Човекът, който плътно стоеше близо до каскета, близо до джуджетата, но най-близо до Банкя, днес ще представлява държавното обвинение - със същата съвест, пробудила се по команда в последния месец.
Заедно с него, „съвест“ получиха и други шестима от Прокурорската колегия на ВСС, на които бе натиснат бутонът Delete и освободиха Гешев. Същите днес получиха нова политическа поръчка и я изпълниха безропотно. В това време парламентът продължава да не избира нов Висш съдебен съвет, вероятно чакайки от някъде от високо да паднат конституционните промени.
„Ние идваме!“ не приема битката между два мафиотски клана - за промяна. Българското общество трудно може да бъде заблудено и затова ще продължим докрай да разкриваме случващото се, докрай да се борим за справедливост и в това ще бъдем безкомпромисни."
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
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А Мария Габриел.. https://pik.bg/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2-%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB-news1180673.html
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Николай Ралчев,Тутракан16.06.2023 | 20:06
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