"Ние идваме!": Прокурорът падна, да живее прокурорът!

Позицията на "Ние идваме" по повод избора на и.д. главен прокурор разпространиха до медиите от "Ние идваме". Публикуваме я без редакторска намеса:

"Честита нова „радост“! Реформата продължава да се случва проформа.

Днес имаме нов и.д. главен прокурор, който смята, че предишният главен прокурор не се е справял само през последния месец. Това, което се случва у нас, е подмяна на лицата, а не промяна на модела.

Човекът, който плътно стоеше близо до каскета, близо до джуджетата, но най-близо до Банкя, днес ще представлява държавното обвинение - със същата съвест, пробудила се по команда в последния месец.

Заедно с него, „съвест“ получиха и други шестима от Прокурорската колегия на ВСС, на които бе натиснат бутонът Delete и освободиха Гешев. Същите днес получиха нова политическа поръчка и я изпълниха безропотно. В това време парламентът продължава да не избира нов Висш съдебен съвет, вероятно чакайки от някъде от високо да паднат конституционните промени.

„Ние идваме!“ не приема битката между два мафиотски клана - за промяна. Българското общество трудно може да бъде заблудено и затова ще продължим докрай да разкриваме случващото се, докрай да се борим за справедливост и в това ще бъдем безкомпромисни."

