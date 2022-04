Премиерът Кирил Петков се оказа забъркан в голяма каша с публикуваната сметка, на която българите могат да пращат пари за оръжие на Украйна. Първоначално в съобщението на министър-председателя във Фейсбук беше изписана една банкова сметка, а няколко часа по-късно това беше коригирано.

Първоначално Петков призова парите да се пращат на следната сметка IBAN: UA133223130000025203000000021; SWIFT: EXBSUAUX.

Изглежда тази банкова сметка се появява първо в съобщение на украинското посолство в Нигерия във Фейсбук. То е публикувано на 8 април, 2022 година. Като клиент-бенефициент там е посочено следното: ВДУ 0515 (военна част), Киев, Украйна. Сметката би трябвало да е в Укрексимбанк (Украинска вносно-износна банка).

Само че на страницата на английски език на въпросната банка такава сметка няма. Там има няколко банкови сметки, като бенефициенти са различни украински държавни структури и компании, включително украинското министерство на отбраната.

Няколко часа по-късно в публикацията на профила на Петков банковата сметка вече беше сменена. Този път е посочена IBAN: 963223130000025307010029738.

Тези данни присъстват в посочената в предишния параграф информация на английски език Укрексимбанк, като бенефициент е украинското министерство на отбраната.

Всичко това предизвика вълна от среднощни коментари във Фейсбук.

Един от най-интересните е обяснение от профила на Лена Бориславова под публикация на Теодор Михайлов, който е едно от известните лица на "Да, България". Там е написано, че "и двете сметки са подадени от украинското посолство" и че "утре посолството ще публикува и двете сметки – за да са спокойни всички".

Журналистът Григор Лилов обаче се съмнява, че всъщност става въпрос за измама. Той смята, че сметката е опит да бъдат подлъгани хора да дадат пари, който е изфабрикуван от хакери.

"Започналата проверка на двете украински банки, както и на разузнавателните служби на Украйна сочи, че тази сметка е на някакво НПО, подозирано във връзки с агресора. За първи път тази измама се появи на 27 февруари в профила на някакъв си украинско-американски икономист Роман Шелемета и после в началото на март. Още на 27 февруари сигнализирах ДАНС, БНБ и украинското посолство, което веднага взе мерки, макар че денят беше почивен. Съответно публикувах пост и предупредих видни коментатори във Фейсбук, публикували банковата сметка, че става дума за измама. Пиша двете банки, защото измамата с фишингбанковата сметка през февруари и началото на март се появи с адресат Националната банка на Украйна", категоричен е Лилов.

Около полунощ, във Фейсбук страницата на посолството на Украйна беше изказана благодарност на Петков и публикувани банкови сметки. Едната е същата, която първоначално се появи в профила на Кирил Петков.

Има и друга информация, включително втората сметка, появила се при редакцията на публикацията на Петков: The Ministry of Defense of Ukraine, 6, Povitroflotskiy Pr., Kyiv, Ukraine, 03168 UA963223130000025307010029738. Bank Name: JOINT STOCK COMPANY

Ето какво написа в своя профил във Фейсбук Григор Лилов за разминаването в сметките:

Цинизъм и безсрамие

Г-Н ПРЕМИЕР, НЕ НИ ПРАВЕТЕ НА ИДИОТИ!

*** Кирил Петков призова за национална дарателска кампания от всеки по една заплата на банкова сметка на украинската Вносно-експортна банка, като той вече бил внесъл своята

*** Тази посочена от него банкова сметка фигурира единствено в профил в социалната мрежа от … Нигерия.

*** На сайта на украинската банка такива сметка с такъв номер в помощ за закупуване на оръжие или в помощ на армията няма

*** От премиера се чакат държавнически действия и решения вместо безсрамни и цинични кампании. И за капак на всичко – в угода на мошеници.

.

Това е сайтът на посочената от Кирил Петков Украинска вносно-износна банка на Украйна (Укрексимбанк)

https://www.eximb.com/

.

На заглавната й страница на английски език на челно място с едри букви е изписано „Подкрепете украинската армия, държавни служби и отбранителни компании”.

https://www.eximb.com/eng/home/

Отваря се страница със съответните банкови сметки.

___________________________________________________

НОМЕРЪТ НА БАНКОВАТА СМЕТКА, ПОСОЧЕНА ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПРЕМИЕР, ГО НЯМА!!!

ТАКАВА БАНКОВА СМЕТКА С ТАКЪВ НОМЕР НЕ СЕ СРЕЩА НИКЪДЕ В ЦЕЛИЯ ИНТЕРНЕТ

ИМА Я САМО НА ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО МЯСТО В НЕГО!

ТО Е ПРОФИЛ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА „ФЕЙСБУК” В … НИГЕРИЯ!!!

(Нигерия е известна като страна на банковите измамници)

.

Кирил Петков освен български премиер е и бизнесмен, вкл. и със задгранични фирми и дейност. Няма как да не знае и да не познава суифт системата, банковите кодове, проверката на банковите сметки на клиентите си.

Изборът на такава банкова сметка, открита „незнайно” от кого и посочена единствено в социален профил от Нигерия е долна и цинична измама на фона на агресията и нейните жертви.

Измама, за която се използва авторитетът на българския министър-председател!

От самия премиер!



И така, един час след появата на моя пост и назряващия огромен международен скандал г-н Кирил Петков смени номера на сметката и посочи действителна сметка. Освен държава на управляващи циници сме и държава на калинки независимо от претенции и образование. Извинение от премиера съответно нямаше. За уволнени за гафа няма да чуем. По повечето медии все още стои старата сметка, завършваща на 021. В някои като Блиц абсурдът е пълен - там стоят номерата и на двете сметки - фалшивата и действителната.

.

*** от март насам всеки месец аз и съпругата ми даряваме по 100 лева за украинската армия. И сега, през май отново ще дарим. Но не по Вашата мошеническа сметка, г-н Петков.

Може и вие, читателите да дарите, вкл. в български лв. по сметки, разкрити от Украинската национална банка и от „Мати Украина”. Още навремето посочих номерата на тези банкови сметки, като същевременно предупредих публично, вкл. се обърнах и към украинското посолство официално да се намеси заради фалшива такава. Като тази, сегашната на г-н Кирил Петков.