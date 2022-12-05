Изненада! Борисов не е кандидатът за премиер на ГЕРБ-СДС
Проф. Габровски е съдов хирург, който работи в "Пирогов"
- 07:45, 05.12.2022
- 10:10, 05.12.2022
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Президентът Румен Радев връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 48-ото Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС.
Изненадата е, че макар предишните няколко дни различни лица от партията излязоха с твърдения, че няма по-добра кандидатура за премиер от Бойко Борисов, кандидатът им е Николай Габровски.
По решение на нашата парламентарна група номинираме за министър-председател проф. Николай Габровски. Това заяви председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова
Президентът Румен Радев връчи проучвателен мандат на проф. Габровски.
„За мен е дълг и въпрос на чест да положа всички усилия, за да има България работещо правителство. Ще положа всички усилия да предложа кабинет по-далеч от политическото говорене и по-близо до експертността“, заяви проф. Габровски, който е съдов хирург, работещ в „Пирогов“.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Минавам ги с 200 км в час!05.12.2022 | 10:08
Това се отнася за ЕВРОПЕЙСКИТЕ партньори!
Боко тиквата05.12.2022 | 10:07
Благодарим на всички дърти комуняги, гласуващи за мен. Пак ще напълня чекмеджето с парите на балъците.
Българин и българка05.12.2022 | 09:50
Истината ? ............. Има ли икономика, политика, суверенитет България ? . . . . . . . Ако имаш мнение : . . . . . . . Join Group : . . . . . . . Български Суверенитет . . . . . . . facebook.com/groups/1775440566153221 . . . . . . . Бъди българин !
Росенец05.12.2022 | 09:58
Входната порта на руzzия към ЕС!
Киро05.12.2022 | 09:48
Виктор Папазов: Имотният балон се пука, идват тежки дни, никаква Еврозона /ПогледТВ/ „Със санкциите към Русия европейците разрушиха световния ред, в който живеехме досега. Национализираме, крадем без закони. Демонизираха всички руски граждани. Третират ги, както евреите в Хитлеристка Германия. По какво се различава Европейският съюз от Третия райх на Хитлер?“
Киро05.12.2022 | 09:48
Благодарности от всички обикновени българи към холандците ! ......... С влизането ни в единния паричен съюз, той ще обезцени доходите, спестяванията ни и ще ликвидира остатъчната българска независимост. ......... Шенген ще унищожи и независимото финансово състояние на България, като й натресе да изплаща огромните огромните дългове на западните държави. ......... Доклад на експертите на БНБ : еврото носи само рискове и заплахи за страната ни.
Десислава Атанасова:Искаме стабилно правителство,дори да е с фиксиран05.12.2022 | 09:26
Срок-иначе безветрието и хаосът от предишното управление ще продължат. https://pik.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%B5-%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA---%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80-news1145161.html
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Томислав Дончев влязоха в централата на партията-решават кой ще е новият премиер-Бойко или Десислава (СНИМКИ) https://pik.bg/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0-news1145216.html
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,вероятно Десислава Атанасова (НА ЖИВО/ОБНОВЕНА) https://pik.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-tv-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1---%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-news1145229.html
А трябва да е05.12.2022 | 08:57
МЕСИ, МЕСИ, МЕСИ...