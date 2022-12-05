Изненада! Борисов не е кандидатът за премиер на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 48-ото Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС.

Изненадата е, че макар предишните няколко дни различни лица от партията излязоха с твърдения, че няма по-добра кандидатура за премиер от Бойко Борисов, кандидатът им е Николай Габровски.

По решение на нашата парламентарна група номинираме за министър-председател проф. Николай Габровски. Това заяви председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова

Президентът Румен Радев връчи проучвателен мандат на проф. Габровски.

„За мен е дълг и въпрос на чест да положа всички усилия, за да има България работещо правителство. Ще положа всички усилия да предложа кабинет по-далеч от политическото говорене и по-близо до експертността“, заяви проф. Габровски, който е съдов хирург, работещ в „Пирогов“.