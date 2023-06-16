Гешев с молба да бъде възстановен като прокурор във ВКП

Иван Гешев днес следобед е подал молба да бъде възстановен на длъжност „Прокурор във Върховна касационна прокуратура”.

"Малко по-рано днес бяхме уведомени, че във ВСС е постъпила молба от Иван Гешев за възстановяването му като прокурор във Върховна касационна прокуратура. По нея няма произнасяне засега. Ще разгледаме молбата му. Той има желание отново да се върне като прокурор." Това заяви членката на Прокурорската колегия на ВСС Калина Чапкънова пред БНТ.

Чапкънова сподели, че днес прокурорската колегия е решила, че следва тя сама да избере заместник на Гешев, тъй като законът не предвижда конкретна норма как да се процедира.

"По аналогия избираме като при освободен административен ръководител. В такъв случай избираме измежду заместниците на този административен ръководител. Това беше поводът да се насочим към Сарафов."

"Ние определихме формални критерии, при които да процедираме при избора си. Господин Сарафов е най-старшият от всички заместници. Той беше на първо място и затова нашият избор беше съсредоточен върху него."