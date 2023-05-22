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Гешев не се яви на разпит в Софийска градска прокуратура

  • 12:12, 22.05.2023
  • 13:18, 22.05.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/vlast/geshev-ne-se-qvi-na-razpit-v-sofiyska-gradska-prokuratura Marica.bg
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Иван Гешев    |    Снимка: БГНЕС

Обвинител номер едно е в отпуск по лични причини.

Главният прокурор Иван Гешев не се е явил на разпит в Софийската градска прокуратура. Той е в отпуск по лични причини.

Новината, че ще бъде разпитан съобщи самият той на последния Пленум на Висшия Съдебен съвет. 

По думите му трябва да даде показания за търговия с влияние. Подобно обвинение отправи шефът на НСлС Борислав Сарафов, който сезира кадровиците, че Гешев е записвал члена на ВСС Йордан Стоев без негово знание.

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3 коментара

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3 коментара
ИНФАРКТНО:Гешев проговаря в 14.00 часа!

ИНФАРКТНО:Гешев проговаря в 14.00 часа!

22.05.2023 | 13:13

https://pik.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2-1400-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0-news1175609.html

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1 0
Иван Гешев финтирал журналистите,чакащи го пред СГП и влязъл през заде

Иван Гешев финтирал журналистите,чакащи го пред СГП и влязъл през заде

22.05.2023 | 12:52

През заден вход https://fakti.bg/bulgaria/784287-ivan-geshev-fintiral-jurnalistite-chakashti-go-pred-sgp-i-vlazal-prez-zaden-vhod

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1 0
Сарафов,и ти ще се сдобиеш с обвинение,не по-малко от това на Божков

Сарафов,и ти ще се сдобиеш с обвинение,не по-малко от това на Божков

22.05.2023 | 12:17

Стой и гледай!

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