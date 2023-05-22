Гешев не се яви на разпит в Софийска градска прокуратура

Обвинител номер едно е в отпуск по лични причини.

Главният прокурор Иван Гешев не се е явил на разпит в Софийската градска прокуратура. Той е в отпуск по лични причини.

Главният прокурор Иван Гешев излиза в отпуск по лични причини Главният прокурор Иван Гешев обяви, че излиза в отпуск по лични причини. Това той заяви по време на заседанието на Пленума на Висшия съдебен...

Новината, че ще бъде разпитан съобщи самият той на последния Пленум на Висшия Съдебен съвет.

По думите му трябва да даде показания за търговия с влияние. Подобно обвинение отправи шефът на НСлС Борислав Сарафов, който сезира кадровиците, че Гешев е записвал члена на ВСС Йордан Стоев без негово знание.