Гешев не се яви на разпит в Софийска градска прокуратура
- 12:12, 22.05.2023
- 13:18, 22.05.2023
- 719
- 3
Обвинител номер едно е в отпуск по лични причини.
Главният прокурор Иван Гешев не се е явил на разпит в Софийската градска прокуратура. Той е в отпуск по лични причини.
Главният прокурор Иван Гешев излиза в отпуск по лични причини
Главният прокурор Иван Гешев обяви, че излиза в отпуск по лични причини. Това той заяви по време на заседанието на Пленума на Висшия съдебен...
Новината, че ще бъде разпитан съобщи самият той на последния Пленум на Висшия Съдебен съвет.
По думите му трябва да даде показания за търговия с влияние. Подобно обвинение отправи шефът на НСлС Борислав Сарафов, който сезира кадровиците, че Гешев е записвал члена на ВСС Йордан Стоев без негово знание.
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
3 коментара
ИНФАРКТНО:Гешев проговаря в 14.00 часа!22.05.2023 | 13:13
https://pik.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2-1400-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0-news1175609.html
Иван Гешев финтирал журналистите,чакащи го пред СГП и влязъл през заде22.05.2023 | 12:52
През заден вход https://fakti.bg/bulgaria/784287-ivan-geshev-fintiral-jurnalistite-chakashti-go-pred-sgp-i-vlazal-prez-zaden-vhod
Сарафов,и ти ще се сдобиеш с обвинение,не по-малко от това на Божков22.05.2023 | 12:17
Стой и гледай!