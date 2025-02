Ето какво написа Фон дер Лайен в социалните мрежи

Евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов отговори на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във връзка с протеста против приемането на България в Еврозоната.

Мероприятието се проведе на 22 февруари и ескалира във вандализъм срещу офиса на Европейската комисия в София. Симпатизанти и членове на „Възраждане“ подпалиха входа на сградата и я замеряха с червена боя.



„Ужасяващи сцени в София, където офисът на Европейската комисия беше вандализиран. В Европа упражняваме правото си на демонстрация по мирен начин. Насилието и вандализмът никога не са начинът“, написа Фон дер Лайен в социалните мрежи след щурма в центъра на София.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.