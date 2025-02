Кампанията има за цел да намали до под 3% на отказаните на българи визи за Америка

Мария Бакалова стана лице на кампания на Министерството на външните работи.

„Благодаря на Maria Bakalova, че стана лице на кампанията на Министерство на външните работи Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria, с която целим да намалим до под 3 процента на отказаните на наши сънародници визи за Америка“, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев.

„Във важен момент Мария застава зад общо усилие на институциите и обществото, за да успеем да реализираме възможно най-скоро този приоритет - България да бъде включена в Програмата за безвизово пътуване“, допълни министърът.

"Не ти трябва Оскар, за да получиш виза за САЩ " – това е мотото на кампанията.

Рекламата можете да видите тук:

https://www.vizaacademy.com/