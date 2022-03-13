Заради силно влошената обстановка в Украйна и осигурените "зелени коридори" за напускане на страната, българското външно министерство призовава абсолютно всички български граждани и членове на техните семейства да използват осигурените влакове за евакуация от жп гарите в Украйна.

Те са безплатни, а информация за разписанието им е качена на сайта на министерството.

Разписание на зелените коридори за евакуация на гражданите от Украйна за 13 март 2022 г.:

Киев (регулярни до 27.03):

1:36 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.

1:36 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.

2:30 - №21/22 Трускавець - Харків-Пас.





3:42 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець

4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчук

4:01 - №149/150 Чернівці - Полтава Півд

5:40 - №114/113 Львів - Лиман

5:40 - №142/141 Львів - Лиман

8:00 - №705 Дарниця - Львів

11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорськ

13:09 - №114/113 Лиман - Львів

13:09 - №142/141 Лиман - Львів

14:07 - №749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ

14:25 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський

14:25 - №757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський

15:02 - №55/56 Київ-Пас - Рахів

17:07 - №743 Дарниця - Львів

17:09 - №13/14 Київ-Пас - Солотвино

17:42 - №790/789 Київ-Пас - Кропивницький

17:42 - №792/791 Київ-Пас - Кременчук

18:30 - №81/82 Київ-Пас - Ужгород

19:06 - №43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ

19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава

19:48 - №95/96 Київ-Пас - Рахів

20:12 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець

20:21 - №57/59 Київ-Пас - Ворохта

20:21 - №60/58 Київ-Пас - Чоп

21:07 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

21:08 - №29/30 Київ-Пас - Ужгород

21:15 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

21:22 - №98/97 Київ-Пас - Ковель

21:28 - №76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний

21:33 - №130/129 Кременчук - Ворохта

21:33 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці

21:50 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів

21:50 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

22:22 - №7/8 Київ-Пас - Чернівці

22:27 - №45/46 Краматорськ - Ужгород

22:37 - №91/92 Київ-Пас - Львів

22:49 - №138/137 Хмельницький - Лиман

23:46 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький

Харков (регулярни до 27.03)

3:46 - №114/113 Лиман - Львів

3:46 - №142/141 Лиман - Львів

5:40 - №114/113 Львів - Лиман

12:06 - №45/46 Краматорськ - Ужгород

15:09 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів

15:09 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

19:27 - №795/796 Харків-Пас. - Дніпро

20:15 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець

20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницький

21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ

21:43 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

22:11 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна

Одеса (регулярни до 27.03):

14:15 - №25/26 Одеса-Головна - Рахів

18:13 - №78/77 Одеса-Головна - Ковель

18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль

20:49 - №136/135 Одеса-Головна - Чернівці

21:31 - №12/11 Одеса-Головна - Львів

22:03 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

22:25 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

Виница (регулярни до 27.03):

0:23 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна

2:33 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький

3:52 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас

4:32 - №49/50 Трускавець - Київ-Пас

9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницький

17:15 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський

19:38 - №138/137 Хмельницький - Лиман

23:14 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець

Днипро (регулярни до 27.03):

4:45 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1

5:37 - №86/85 Львів - Запоріжжя-1

5:37 - №88/87 Ковель - Запоріжжя-1

6:23 - №795/796 Дніпро - Харків-Пас.

14:26 - №42/41 Дніпро - Трускавець

16:34 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів

17:49 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів

17:49 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель

23:11 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Запорожие (регулярни до 27.03):

12:20 - №120/119 Запоріжжя-1 - Львів

14:45 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів

16:05 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів

16:05 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель

21:38 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Полтава (регулярни до 27.03):

6:03 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ

6:03 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.

6:03 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.

7:27 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

8:33 - №1/2 Івано-Франківськ - Краматорськ

15:21 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці

17:20 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів

17:20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород

23:20 - №1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ

23:42 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницький

Допълнително насрочени евакуационни влакове за 13-ти март 2022 г.:

15:00 - №7931 Авдіївка - Дніпро

11:00 - Житомир - Бердичів

13:00 - №7912 Бердичів - Львів

17:00 - №7764 Вознесенськ - Львів

9:00 - №722 Дарниця - Харків-Пас.

1:00 - №754 Дарниця - Харків-Пас.

7:00 - №731 Дарниця - Дніпро

11:00 - №781 Дарниця - Дніпро

13:00 - №7801 Дарниця - Львів

16:00 - №7803 Дарниця - Львів

10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм

12:30 - №903/904 Дніпро - Сокаль

16:00 - №797 Дніпро - Львів

17:30 - №782 Дніпро - Львів

14:00 - №7904 Жмеринка - Львів

10:00 - №217/218 Запоріжжя-1 - Чоп

16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм

15:00 - №265/266 Краматорськ - Чернівці

14:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп

11:00 - №210/209 Кривий Ріг - Львів

16:00 - №7736 Кропивницький - Львів

15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород

12:0 - №255/256 Лиман - Львів

6:00 - №222/221 Львів - Кривий Ріг

11:30 - №210/209 Львів - Кривий Ріг

17:00 - №261/262 Львів - Краматорськ

18:00 - №716 Львів - Київ-Пас

0:40 - №7603 Львів - Пшемисль

5:27 - №7605 Львів - Пшемисль

12:12 - №7609 Львів - Пшемисль

15:40 - №7611 Львів - Пшемисль

19:55 - №7601 Львів - Пшемисль

17:00 - Львів - Хелм

22:32 - №238/237 Одеса-Головна - Ужгород

13:00 - №239/240 Стрий - Харків-Пас.

17:00 - №229/230 Ужгород - Харків-Пас.

8:30 - №753 Харків-Пас. - Львів

9:40 - №229/230 Харків-Пас. - Ужгород

13:00 - №239/240 Харків-Пас. - Львів

16:00 - №755 Харків-Пас. - Львів

15:30 - №903/904 (904) Хелм - Дніпро

12:00 - №907/908 (906) Хелм - Дніпро

16:30 - №219/220 Чоп - Кривий Ріг

15:30 - №217/218 Чоп - Запоріжжя-1

11:35 - №8661 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (Словаччина)

16:50 - №961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (Словаччина)

23:23 - Одеса - Ізмаїл - Тульча (Румунія)

12:30 - Мукачево - Будапешт (Угорщина)

Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.

Всички евакуационни влакове са безплатни.

Актуалното разписание можете да следите на уебсайта https://uz-vezemo.com/.

Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: [email protected]