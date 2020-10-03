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Ужасяващи подробности за побоя над Вальо Михов: Бабаитите щели да го довършат с палка

  • 03.10.2020 | 09:50
  • 03.10.2020 | 10:13
    • https://www.marica.bg/balgariq/ujasqvashti-podrobnosti-za-poboq-nad-valyo-mihov-babaitite-shteli-da-go-dovarshat-s-palka Marica.bg
  • Marica.bg
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Трима маскирани мъже пребиха бившия шеф на БФС Валентин Михов близо до дома му.

 
 "Някъде към 23:30 ч. ме нападнаха. Биха ме около 30-40 секунди. Мисля, че са ме объркали с някой друг, иначе щяха да ме довършат", заяви пред "Телеграф" футболният деятел.

Той е настанен във ВМА. Има комоцио, едното му ухо е много пострадало и е със счупен пръст.

Михов гледал мачовете Динамо (Брест) - Лудогорец и Базел-ЦСКА с приятели навън. Около полунощ тръгнал да се прибира към жилището си столичния квартал "Младост 3". В един безистен до блока му обаче го нападнали изневиделица трима бабаити. На мястото нямало никой, който евентуално да му помогне.

"Бяха с маски и качулки. Имаше и нещо като палка, метално. Пазих се и не гледах нищо. Мисля, че е грешка, защото всичко свърши много бързо", категоричен  Михов. На въпрос, ако биячите бъдат арестувани и се изправят очи в очи с него, какво биха му казали, бившият шеф на БФС отговори:

"Мисля, че ще се извинят, защото са сбъркали. Той сподели още, че в понеделник му предстои интервенция на ухото, а след това лекарите ще преценят кога ще го изпишат. "По-добре съм вече. Обичам за хубави неща да си говорим, позитивен човек съм",  допълни той.

Сигналът в МВР за побоя над Михов постъпил около 1 часа след полунощ. Незабавно бил изпратен екип, който започнал да прави оглед. Преглеждат се всички камери в района, като се прогонва и маршрутът, по който се е прибирал футболният деятел. Работи се по всички версии, уточниха от СДВР.

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Коментари (2)

мхм

мхм

03.10.2020 | 10:21

Не знам дали е гледал мач, ама със сигурност е проиграл на машинки пак 20-30 хилки и се е прибирал (виждали сме го)!!!

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2 0
сараите

сараите

03.10.2020 | 10:07

Онова eбaнoтo в главата с каскета нали щеше да бори престъпността ?

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1 0

Коментари

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