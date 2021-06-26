Следвайте ни
Подай сигнал Профил

Ужасяващ инцидент: Ток от уличен стълб уби човек

  • 26.06.2021 | 16:35
  • 26.06.2021 | 16:38
    • https://www.marica.bg/balgariq/ujasqvasht-incident-tok-ot-ulichen-stalb-ubi-chovek Marica.bg
  • Marica.bg
  • 1902 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

 
Кабел от уличен стълб уби човек в Търновско, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Велико Търново.

Инцидентът се е случил в Златарица. Пешеходецът е починал на място. 

 
Очаквайте подробности!

златарица ток кабел търновски уличен стълб
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Ще гласувате ли на извънредните парламентарни избори през юли?

Резултати