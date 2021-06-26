Ужасяващ инцидент: Ток от уличен стълб уби човек 26.06.2021 | 16:35 26.06.2021 | 16:38 https://www.marica.bg/balgariq/ujasqvasht-incident-tok-ot-ulichen-stalb-ubi-chovek Marica.bg Marica.bg 1902 прегледа 0 коментара Принтирай Кабел от уличен стълб уби човек в Търновско, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Велико Търново. Инцидентът се е случил в Златарица. Пешеходецът е починал на място. Очаквайте подробности! златарица ток кабел търновски уличен стълб
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