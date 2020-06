Банчо Банов, финансов експерт

Забелязал съм, че някои мисли на велики хора някак си не можем да ги разберем. Имат нужда от обяснение, от доработка. Установих, че това е съвсем естествено. И в Библията има доста пасажи, които са иносказателни и трябва да ти ги разясни отчето. Един професор пък ми каза, че много съвременни открития от съвременни учени са от типа „джудже, стъпило върху плещите на великан.“

С други думи великанът – например учен като Дарвин, е свършил голямата работа, а съвременният учен с малко технологии, модерна техника и лаборатории, компютри и симулации, море от информация, с клик в интернет за минута (Дарвин със седмици е седял по цял ден в библиотеките и е търсел – ту в тази, ту в онази книга – а сега, по ключова дума – чичко Гугъл знае всичко – за секунди.) И хоп – откритие, удостоено с Нобелова награда.

Но така е било, така ще си и бъде.

Даже и в спорта, примерно във волейбол, за да отбележиш точка със забивка, някой трябва да ти подаде високо топката и ти да я фраснеш силно и точно. Или както пее Тина Търнър в дует с Род Стюърт: „It takes two-o-o-o, babe - it takes two-o-o-o - just me and you!“ https://www.youtube.com/watch?v=d8OMRtHxFj0 – пускам ви линка за музикален фон на статията.

Та на въпроса. Всички знаем мисълта на Ницше: „Това, което не ме убива, ме прави по-силен.“ Тук обаче, трябва да добавим – при определени условия. Ако си на война, и фатално раняване те лиши от нещо жизнено важно за организма и тялото, как ще си по-силен?

Или в тежка ситуация, нерви, напрежение и то продължително – (и нямаш необходимата, воля, търпение, надежда, умение да понасяш несгодите – не случайно празнуваме „Вяра, Надежда и Любов“.

Иисус пък казва: „Търпен, спасен, благословен!“ и вземеш да полудееш и прекараш остатъка от живота си в лудница и/или цял живот си на антидепресанти – как ще си по силен?

Природата, животът, еволюцията поставят в живота на всеки човек тежки ситуации и изпитания.

Това е т.нар. „естествен отбор“ – оцеляват най приспособимите

Ние пък казваме : „Той излезе с чест от дадената ситуация!“.

Т.е. не само е решил поставената му от живота задача, но я е решил по-най добрия възможен начин. Както казваме в икономиката – с най-малко транзакционни разходи. Или както героя от приказката – спасява царството и за награда царят му дава да се ожени за красивата царска дъщеря и половината царство като зестра.

Исторически също е известна т. нар. Пирова победа. Цар Пир победил в тежко сражение, но му струвало толкова жертви, че казал: „Още една такава победа и няма да имаме армия.“

Писателят Юлиян Семьонов пък озаглавява една от своите книги за руския разузнавач Щирлиц, внедрен в нацистка Германия: „Заповядано е да оцелееш.“ Ама Щирлиц не е висял само по кафета и барове, за да не буди подозрение и да оцелее, а е търсел и предавал информация за СССР и същевременно е трябвало да направи така, че да не го хванат.

Още нещо, още през 1990-те години, когато за първи път посетих Германия, установих, че най-разумните германци, (всички със стабилни бракове), които живеят най-балансирано и умеят да се наслаждават на живота, са представители на поколението, преживяло изпитанията на Втората световна война – глад, лишения, бомбандировки, разрушени градове и домове, съграждали са си наново къщата от развалините и т.н. Както казваме ние: „Видял е 2 и 200.“

Аз добавям: „Не само е видял, но и е оцелял!“

По соца казваха: „Жена, която не е раждала и мъж, който не е ходил войник – нищо не знаят за живота!“

В живота Природата ни поставя две задачи:

1. Да оцелеем.

2. Да се размножим.

Исторически, само този, който е оцелявал от изпитанията (лов на мамут, война със съседно племе), и то „с чест“, без поражения, така че може да продължи да тича, скача и ловува (и съответно да може да храни с лова семейство), той се е женил и е създавал поколение.

Но, както казва бай Тошо: „Да не се разпростирам.“ Директно на въпроса. Една история от познат – пресна, топла: „Първи слънчеви юнски дни. Имах свободен понеделник и с един приятел отидохме на вилата. Слънце, шезлонги. Пекох се 3 или 4 часа. Супер приятно. Да ама озонът нали е вече като швейцарско сирене (цялото на дупки), и уж слънчевите лъчи те галят, ама ултравиолетовите те горят – и то тайничко.

Седяхме до 8.30 вечерта. То приятно, не ти се тръгва.

Обаче като захладня, започна да ме втриса

Гледам – краката и особено гърбът –червени като съветското знаме (както казваха гларусите навремето). И то ме тресе, защото целият съм изгорял. Тялото отделя висока температура и на фона на вечерния хлад те тресе, та целият трепериш.

Прибирам се с колата и мисля. Що да сторя? Сетих се, че като малък, като ходехме с родителите на море, майка ми – лекарка-дерматоложка, винаги си носеше крем за след плаж при изгаряне. С алое вера, с т.нар. охлаждащ ефект. Отбих се до денонощна аптека и купих мазилото. Живея с гаджето. През нощта три пъти ме маза (на равни интервали по два пъти на мазане).

Жертва си съня момичето. Обаче – точна, та точна. Маже ме в 22 часа и казва: „Събуди ме след 3 часа да те намажа!“ (Май ще я взимам за жена ;-) ).

/Народна поговорка: „Истинската жена е тази, която те завива нощем, когато спиш и види, че си отвит“/.

Аз естествено, цяла нощ не мигнах – „горях“ като нафтова печка по соца. Разбрах какво казват старите хора – че трябва да имаш човек до себе си като си болен, една чаша вода да ти налее. Но и това не е прецизно. Колкото и да си болен, все ще се дотътриш до чешмата – а изгорелият гръб може да ти намаже само човекът до теб. Сам няма как.

Та, гаджето ме намаза за последно в 8.30 сутринта, а аз си взех още един свободен ден. Чак следобяда на следващия ден, на пасажи, кожата ми започна да се оправя.

Животът още веднъж ми напомни, че от здравето по-ценно няма. Когато кожата ми постепенно се възстановяваше, изпитвах радост и разбрах на практика колко е важен израза: „Да се чувстваш добре в собствената си кожа.“ Изпитанието постави на тест и „компютъра“ ми – да съобразя в трудната ситуация, и то веднага, и да се сетя за крема на майка ми за след плаж при изгаряния. Постави на тест и гаджето ми (и то без да съм предвиждал или искал този тест) – видях, че жената до мен си заслужава да сме заедно. Е, не излязох ли от това житейско предизвикателство по-силен?“