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Световноизвестният сумист Калоян Махлянов – Котоошу празнува днес

  • 19.02.2022 | 06:45
    • https://www.marica.bg/balgariq/svetovnoizvestniqt-sumist-kaloqn-mahlqnov-kotooshu-praznuva-dnes Marica.bg
  • 151 прегледа
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   Снимка: Google.com

Другите, които ще имат повод да почерпят са:

 

Димитър Байрев - бивш играч на Марица и Ботев 

Георги Миланов - футболист

Детелин Далаклиев - световен шампион по бокс 

Калоян Махлянов – Котоошу сумист празник честит рожден ден
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