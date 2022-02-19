Световноизвестният сумист Калоян Махлянов – Котоошу празнува днес 19.02.2022 | 06:45 https://www.marica.bg/balgariq/svetovnoizvestniqt-sumist-kaloqn-mahlqnov-kotooshu-praznuva-dnes Marica.bg Marica.bg 151 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: Google.com Другите, които ще имат повод да почерпят са: Димитър Байрев - бивш играч на Марица и Ботев Георги Миланов - футболист Детелин Далаклиев - световен шампион по бокс Калоян Махлянов – Котоошу сумист празник честит рожден ден
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни