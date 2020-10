Светльо Витков, култовият фронтмен на Хиподил, е болен от две седмици със сериозни симптоми за коронавирус. Бунтарят коректно информира своите близки и почитатели чрез пост във фейсбук каква е истината:



"От две седмици съм с лека кашлица, силни болки в гърлото, хрема и умора, но без температура. Впоследствие загубих и обоняние, заедно с използването на спрей за гърло. След появата на този симптом си направих бърз тест за Ковид. Отрицателен. Заради отговорност към хората, с които контактувам и за сигурност, вчера отидох, платих и си направих и PCR тест.



Отрицателен!



Това, което казвам е, че с настъпването на есенните вируси ще настъпи голямо объркване и напрягане, защото имат напълно сходни симптоми с тези на Ковид.

Just to know it! "