Що е то тулуп и има ли почва у нас

През последното денонощие се случи нещо хубаво. В българското съзнание се завърна една остаряла дума, която получи втори, съвременен прочит – тулуп!

Ако потърсите думата в тълковния речник, ще откриете три обяснения:

- Дебела зимна дреха, кожух;

- Глупав човек;

- Скок във фигурното пързаляне.

Налага се да изключим първото определение, колкото и примамлива да изглежда илюзията как се увиваме в един мек, пухкав кожух, като пашкул, и сладко, сладко потъваме в него.

Скок във фигурното пързаляне също могат да правят малцина, така че ни остава средният избор – глупав човек. Според лидерите, лицата на нашето управление, всички ние, сур бюлюк народ, сме тулупи!

От лошата телевизия един сърдит чичко махаше с пръст укорително, с равносметка за ежедневния график на хората в момент, в който повечето останаха без работа. Ей, мискини, защо спите бре! Но да се върнем на темата.

Както казах тулупът е човек, който е глуповат, който се размотава безцелно, не си дава много зор, ей така помежду другото да мине, пък каквото стане. Ще кажете: „Ама тази какво се обиди пък сега?“

Няма такова нещо, дори смятам, че всички трябва да сме благодарни за образователния елемент към позабравената дума, както споменах в началото. Освен това, ако не друго, поне ни разсмя. Смяхме се много и дълго.

Виждате ли, това си е психология на висше ниво. Поднесено с хумор едно определение се приема много по-лесно и някак по естествен начин се превръща в част от бита ни. Вече толкова много българи започнаха да се приемат като тулупи, че се обръщат към ближния, а и към самите себе си, по този начин.

„Once тулуп, always тулуп“ (превод от английски език: Веднъж тулуп, винаги тулуп)

„Je suis тулуп“ (превод от френски език: Аз съм тулуп)

„Съвременна басня „Мисирка и Тулуп“

„Станах в 12:00 на обяд, разходих кучето, прибрах се, направих си кафе, пуснах телевизора и разбрах, че съм тулуп“

„Started new job at home as Тулуп“ (превод от английски език: Започнах нова работа у дома на длъжност Тулуп)

„Тулуп-ето непереводится“ (превод от руски език: Тулупът е непреводим; т.е, нашенски)

„Тулуп да ме наричат, първа радост е за мене“

Това са само част от извадките, които открихме в социалните мрежи. Забелязаха се даже публикации, в които едни граждани обясняват на останалите как се пише правилно думата – с „у“, не с „о“.

Браво, братя българи! Това значи, че бързо се приспособявате. Това го е доказала и историята. Народопсихологията на балканските народи е изтъкана от търпение и гъвкавост. Накъдето ги духнеш, натам поднасят. Напасват се към обстоятелствата, разделят ги на две части – част, от която са недоволни и ругаят и част, която поощряват. И така с години – 30, 50, 100, понякога дори 500.

Та, ако трябва да отговорим на въпроса на темата „Що е то тулуп и има ли почва у нас“ – да, има. А сега не го мислете много, ами си легнете да поспите.