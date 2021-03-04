Шест красиви български имена черпят за празника си днес

Преподобни Герасим, родом от Ливия, от млади години се посветил на служение Богу и като оставил света, се оттеглил в Тиваидската пустиня. След като проживял там много години, той посетил Йерусалим и най-после се заселил близо до р. Йордан. Появил се един монах на име Теодосий, който увлякъл всичко по учението си. Неговото пакостно красноречие повлияло за известно време и на Герасим. Той се обърнал за съвет към Евтимий Велики и поученията на тоя мъж му подействали благотворно. Герасим отхвърлил ереста и каейки се за временното си заблуждение, започнал да служи на Бог с още по-голямо усърдие.

На 4 март имен ден празнуват Герасим, Гераско, Герчо, Геро, Герка, Гера.