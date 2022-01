Съдът в Ню Йорк прекрати делото „РИКО“ срещу Делян Пеевски

Делото е за имоти и е срещу БНБ, българска и американска банка, бивши квестори на КТБ, бизнесмени и политика

Делото "РИКО" срещу Делян Пеевски и още 23-ма ответници е прекратено в САЩ, показа проверка на „24 часа“ в Окръжния съд на Ню Йорк. На 28.01.2022 г. е постановено решение от съдия Грегъри Уудс, с което производството е прекратено - и относно Делян Пеевски, и спрямо всички други ответници от България.

В мотивите към решението се приема, че липсва каквото и да било основание американският съд да разглежда подобни претенции против чуждестранни ответници, включително основаващи се в случая и на конспиративните теории на ищците за предполагаема юрисдикция в САЩ.

Припомняме, че делото „РИКО“ беше заведено в САЩ в края на януари 2019 г. по американския закон РИКО, който се отнася за “корумпирани организации” от варненския адвокат Захари Томов и още три фирми срещу 24 ответници, включително Пеевски, като спорът беше за имоти в гр. Балчик и нерализирания проект „Силвърбийч“.

“Силвърбийч” е проект, замислен върху 1000 декара земя около Балчик и предвиден за реализиране от фирмата “Еър Пропърти Дивелопмънт”, която е с американско участие.

Идеята е за изграждането на комплекса да бъдат инвестирани над 400 милиона долара. Една част от тези пари са отпуснати от Първа инвестиционна банка. Проектът обаче не е реализиран. В исковата молба се твърди, че кредитът от ПИБ не е използван по предназначение за строежа, а с него неправомерно са закупени мексикански облигации.

Делото бе срещу Българската народна банка, бившите квестори на КТБ Лютов и Костадинчев, The Bank of New York Mellon, Първа инвестиционна банка, бизнесмените Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев и политика Делян Пеевски.

Повече от две години оттогава делото не беше стартирало и се очакваше произнасяне по допустимостта на подобен иск на американска територия.

Разследване на „24 часа“ от 2019 г. показа, че Захари Томов е свързан с бившия собственик на КТБ Цветан Василев, включително и по линия на получени от него 300 000 щатски долара под формата на „заем“, преобразуван впоследствие в личен влог на адвокат в банката.

А тъй като самият Василев не фигурираше сред ответниците по делото (въпреки описаната в исковата молба фактология, сочеща пряко негово и на КТБ участие в предполагаемия „заговор“ за ощетяване на ищците), се появиха съмнения, че целта на това производство се е да бъде използвано единствено в медийната кампания на Василев против депутата от ДПС.

Делян Пеевски беше представляван по „РИКО“ от една от най-големите адвокатски кантори в света „Морган Луис“, а същата кантора инициира през миналата година и производството пред Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC), за отмяна на наложените му санкции по закона „Магнитски“.