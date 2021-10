Певицата Росица Пейчева събра близки и приятели, за да отбележи 30 години на професионалната музикална сцена. Купонът се проведе в специално за нея място - село Лилково, където от 3 години насам снима своите видеоклипове. Тържеството бе в тесен кръг, като на него присъстваха най-близките хора на изпълнителката.

Своя празник тя откри с изпълнение на заглавната песен от новия <210> албум “Заспало е челебийче“, последвана от още няколко мелодии. Финал на официалната част даде голямо хоро, което обедини всички гости на дансинга. Веднага след това диджеят Мирослав Ангъчев даде начало на неформалното тържество с любимата песен на Росица Пейчева и съпруга ѝ Николай - I Will Always Love You на Уитни Хюстън.

Росица Пейчева избра за празника си традиционна родопска носия, която след това смени с елегантен тоалет. Певицата се похвали, че по този повод е успяла да осъществи и една голяма своя мечта - да види цялото си семейство в родопски носии.