Рок банда записа клип, вдъхновен от протестите

Българската рок група No more Many more записа видеото към новата си песен „Не и този път“. Бандата е известна с провокативните си текстове и клипове, изпълнени със социални елементи, и за пореден път не изневери на стила си. „Не и този път“ е вдъхновена от протестите за сваляне на правителството, завладели България през последните месеци.

Във видеото освен кадри от столични улици, на които се случват протестите и граждани с лозунги, могат да се видят и познати лица от шоу бизнеса, като Димо от P.I.F., режисьорът Камен Коларов, музикантът Ерсин Мустафов, Валери Йорданов, Георги Згуров – Гурко и други.

Автор на текста, музиката и аранжимента на парчето е Методи Кръстев, режисьор е Chewbacca. В песента участва и музикантът от лондонската банда Phantom Ink – Георги Георгиев. Методи Кръстев сам казва, че идеологията и текстът на песента са се родили за един дъх време. С нея групата, и всички замесени, иска да покаже своята гражданска позиция, да подкрепи всички протестиращи и да отправи своя личен отговор към положението, в което се намира страната ни.

No more Many more се сформира през 2013 години от музикантите Методи Кръстев, Радослав Гергов – Радула, Камен Александров, Иво Иванов, Петър Александров и DJ Юри Аначков. Първият им сингъл носи заглавието „Тук някъде“ и дава една устойчива вълна на песни, които лесно може да определим като бунт към статуквото и човешките ценности.