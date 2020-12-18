Mремиерът Бойко Борисов изказа своите съболезнования по повод кончината на депутата от НФСБ Валентин Касабов, който почина след дълга битка и усложнения от COVID-19.

"Бог да прости Валентин Касабов. Изказвам своите съболезнования към семейството и близките му. Светла му памет!", написа министър-председателят в своя Facebook профил.