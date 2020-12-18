Премиерът изказа съболезнования по повод кончината на депутата Касабов
- 18.12.2020 | 14:35
- Marica.bg
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Депутатът Валентин Касабов загуби битката с COVID-19
Mремиерът Бойко Борисов изказа своите съболезнования по повод кончината на депутата от НФСБ Валентин Касабов, който почина след дълга битка и усложнения от COVID-19.
"Бог да прости Валентин Касабов. Изказвам своите съболезнования към семейството и близките му. Светла му памет!", написа министър-председателят в своя Facebook профил.
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