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Премиерът изказа съболезнования по повод кончината на депутата Касабов

  • 18.12.2020 | 14:35
    • https://www.marica.bg/balgariq/premierat-izkaza-saboleznovaniq-po-povod-konchinata-na-deputata-kasabov Marica.bg
  • Marica.bg
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Mремиерът Бойко Борисов изказа своите съболезнования по повод кончината на депутата от НФСБ Валентин Касабов, който почина след дълга битка и усложнения от COVID-19.

"Бог да прости Валентин Касабов. Изказвам своите съболезнования към семейството и близките му. Светла му памет!", написа министър-председателят в своя Facebook профил.

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