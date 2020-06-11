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Пожар в тунела Витиня! Движението е блокирано

  • 11.06.2020 | 18:57
    • https://www.marica.bg/balgariq/pojar-v-tunela-vitinq-dvijenieto-e-blokirano Marica.bg
  • Marica.bg
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Пожар в тунела Витиня блокира движението през него и в двете посоки, съобщиха от АПИ.

Причината е запалена кола. 

Шофьорите могат да изчакат на място или могат да се придвижват по пътя София-Ботевград.

Очаквайте подробности!

тунел витиня пожар запалена кола блокирано движение
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