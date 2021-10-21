Почитаме велик светец, възкресявал мъртви
- 21.10.2021 | 07:30
- 552 прегледа
- 2 коментара
Православна църква почита днес паметта на Преподобния Иларион Велики.
Свети Иларион (291-372) бил монах-отшелник, наречен Велики поради това, че бил пример на християнски подвиг, велик чудотворец и лечител. Родил се в Палестина, а после е изпратен от родителите си езичници да учи в Александрия, където приел Светото Кръщение и станал ученик на великия отшелник и баща на монашеството свети Антоний Велики. Той изцелявал болни и луди, възкресявал мъртви, с което привличал към Христа хиляди хора.
Още от категориятаВиж всички
Топ новини
Коментари (2)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
АСЕН ИЛИЕВ21.10.2021 | 08:06
Е, ВЕЧЕ НЯМА ТАКАВА ОПАСНОСТ :) СЕГА, САМО ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С НАКАЗАНИЕТО НА И З Р О Д И Т Е :)
АСЕН ИЛИЕВ21.10.2021 | 07:53
САМО АБСОЛЮТНО Ж И В О Т Н О ЩЕ ВЗЕМЕ ДА ВЪЗКРЕСЯВА ДА КАЖЕМ ТОДОР ЖИВКОВ ИЛИ ИВАН КОСТОВ :) С М Ъ Р Т НА ТИЯ СВЕТИИ !!!