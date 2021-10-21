Почитаме велик светец, възкресявал мъртви

Православна църква почита днес паметта на Преподобния Иларион Велики.

Свети Иларион (291-372) бил монах-отшелник, наречен Велики поради това, че бил пример на християнски подвиг, велик чудотворец и лечител. Родил се в Палестина, а после е изпратен от родителите си езичници да учи в Александрия, където приел Светото Кръщение и станал ученик на великия отшелник и баща на монашеството свети Антоний Велики. Той изцелявал болни и луди, възкресявал мъртви, с което привличал към Христа хиляди хора.