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Почитаме велик светец, възкресявал мъртви

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Православна църква почита днес паметта на Преподобния Иларион Велики.

Свети Иларион (291-372) бил монах-отшелник, наречен Велики поради това, че бил пример на християнски подвиг, велик чудотворец и лечител. Родил се в Палестина, а после е изпратен от родителите си езичници да учи в Александрия, където приел Светото Кръщение и станал ученик на великия отшелник и баща на монашеството свети Антоний Велики. Той изцелявал болни и луди, възкресявал мъртви, с което привличал към Христа хиляди хора.

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Коментари (2)

АСЕН ИЛИЕВ

АСЕН ИЛИЕВ

21.10.2021 | 08:06

Е, ВЕЧЕ НЯМА ТАКАВА ОПАСНОСТ :) СЕГА, САМО ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА С НАКАЗАНИЕТО НА И З Р О Д И Т Е :)

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АСЕН ИЛИЕВ

АСЕН ИЛИЕВ

21.10.2021 | 07:53

САМО АБСОЛЮТНО Ж И В О Т Н О ЩЕ ВЗЕМЕ ДА ВЪЗКРЕСЯВА ДА КАЖЕМ ТОДОР ЖИВКОВ ИЛИ ИВАН КОСТОВ :) С М Ъ Р Т НА ТИЯ СВЕТИИ !!!

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