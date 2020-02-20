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Почитаме днес ярък светец с чудотворна сила

  • 20.02.2020 | 06:50
  • 20.02.2020 | 06:53
    • https://www.marica.bg/balgariq/pochitame-dnes-qrak-svetec-s-chudotvorna-sila Marica.bg
  • Marica.bg
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Свети Лъв, епископ Катански. Св. свщмчк Садок, еп. Персийски и 128 мъченици с него.

Свети Лъв бил роден във Равена и бил син на знатни родители. Той получил добро образование и по-късно бил избран за епископ на град Катана, в който се проявил със своето изключително милосърдие. За високите си добродетели и възвишен духовен живот Свети Лъв бил удостоен с чудотворна сила.

 

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