Почитаме днес ярък светец с чудотворна сила
- 20.02.2020 | 06:50
- 20.02.2020 | 06:53
- Marica.bg
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Свети Лъв, епископ Катански. Св. свщмчк Садок, еп. Персийски и 128 мъченици с него.
Свети Лъв бил роден във Равена и бил син на знатни родители. Той получил добро образование и по-късно бил избран за епископ на град Катана, в който се проявил със своето изключително милосърдие. За високите си добродетели и възвишен духовен живот Свети Лъв бил удостоен с чудотворна сила.
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