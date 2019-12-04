Пенсионер ограби църква, хванаха го

Пенсионер открадна пари от църквата в петричкото с. Беласица, но бе разкрит, съобщиха от ОД на МВР-Благоевград.

Сигнал за изчезнали 200 лв. от храма е бил подаден в неделя.

След проведени издирвателни мероприятия криминалистите установили, че извършителят на деянието е 67-годишен мъж от селото.

По случая е образувано досъдебно производство.

dariknews.bg