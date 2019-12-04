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Пенсионер ограби църква, хванаха го

  • 04.12.2019 | 14:59
    • https://www.marica.bg/balgariq/pensioner-ograbi-carkva-hvanaha-go Marica.bg
  • Marica.bg
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Пенсионер открадна пари от църквата в петричкото с. Беласица, но бе разкрит, съобщиха от ОД на МВР-Благоевград.

Сигнал за изчезнали 200 лв. от храма е бил подаден в неделя. 

След проведени издирвателни мероприятия криминалистите установили, че извършителят на деянието е 67-годишен мъж от селото.

По случая е образувано досъдебно производство.

dariknews.bg

пенсионер църква

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