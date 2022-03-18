Освободеният Владислав Горанов: Нямам повдигнати обвинения ВИДЕО 18.03.2022 | 21:00 18.03.2022 | 21:02 https://www.marica.bg/balgariq/osvobodeniqt-vladislav-goranov-nqmam-povdignati-obvineniq-video Marica.bg Marica.bg 314 прегледа 0 коментара Принтирай Владислав Горанов Нямам повдигнати обвинения. Това заяви бившият финансов министър Владислав Горанов, след като беше освободен от ареста. „Менков ме представлява, питайте него. Последните 24 часа бяха самотни”, заяви още Горанов. владислав горанов арест освобождаване обвинение
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